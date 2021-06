Cuando parecía que la derecha, eufórica tras su victoria en la Comunidad de Madrid, iba a darnos una tregua y dejarnos disfrutar sin crispación del verano y del paulatino fin de la pandemia, surgió el asunto de los posibles indultos a los líderes independentistas encarcelados, y ahí fue Troya, arremetiendo en tromba el trío de Colón,ahora con una desangelada Arrimadas en vez de Rivera, y con Abascal, como siempre, llevando la voz cantante, o insultante, con Casado siguiéndolo de cerca.

El Consejo de Europa ya manifestó que vería bien esos indultos, y a toda la prensa europea, tanto progresista como conservadora, le parece bueno para España, un primer paso hacia la normalización en Cataluña.Es normal: para cualquiera que mire las cosas con un mínimo de objetividad, lo raro es el apoyo abrumador que Bruselas ha dado a España en algo tan extraño dentro de Europa como propio de los países de los que nos queremos diferenciar, como Turquía, Rusiao Birmania: encerrar a rivales políticos, por más que hayan cometido un delito que, con todo, no parece en proporción con la pena.

Claro que en nuestro país, tan apasionado como obtuso en política, el tema parece imposible verlo con cierta serenidad: enseguida saldrá algún calenturiento hablando de la «roña separatista» y de los «traidores» a la patria, como del otro lado, en la trinchera independentista, llaman traidor o botifler al que se muestra dispuesto a dialogar más allá del frente nacional catalanista.

Así no vamos a ningún lado. La historia dice que los indultos son un acto magnánimo que engrandece a quien los concede, y que la venganza solo engendra más odio y revanchismo. Más aún cuando la sociedad catalana, cada vez más, ve que el procés fue una tomadura de pelo y un callejón de salida, pero los secesionistas también tienen su orgullo. De hecho, bastante, como suele ser el caso en los españoles, que piensan que ceder o reconocer un error es humillante. No hay que olvidar que los indultos ha de firmarlos el rey. ¿Habría sacado el tema el gobierno si no supiera que Felipe VI está dispuesto a hacerlo?

Al final estamos en lo de siempre: el PP sabe de sobra que, si gobernara Rajoy, acabaría por indultar a Junqueras y compañía, pero estando en la oposición, toda munición es buena para atacar al gobierno, y utilizar Cataluña, donde no tiene nada que perder, para ganar puntos en el resto de España. Pero en este caso esa actitud es especialmente torpe: la propia Asamblea Nacional Catalana ha reconocido que los indultos podrían «desarmar políticamente» el movimiento independentista, pues les quitaría el principal argumento para pintar a España como la mala de la película. Es decir, el independentismo catalán y el anticatalanismo centralista se retroalimentan, y prefieren añadir leña al fuego, aunque sea con gestos tan burdos como el de Martínez Almeida castellanizando deliberadamente el apellido de Junqueras, después de que este hiciera una concesión que, de cara a sus seguidores, es arriesgada y rayana en lo humillante. Pero para algunos no es suficiente y les gustaría verle entonar, como a Sergio Dalma, aquel estribillo memorable: «No lo volveré a hacer más…»

No estamos en la época de la Santa Inquisición para que se pida a los líderes independentistas que se retracten de sus pecados y hagan propósito de enmienda. Los líderes más avispados del PP, como Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno o Alfonso Fernández Mañueco, ya han buscado alguna excusa para no hacer de comparsas de Vox, aunque sea tan peregrina como la de que son «las fiestas de Salamanca». Monago, haciendo honor a su apellido, irá de monaguillo de Casado, aunque más le hubiera valido poner alguna excusa. Qué sé yo, por ejemplo la feria de Táliga, por aquello de las pocas luces.

* Escritor