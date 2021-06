El ser humano es capaz de lo mejor y lo peor. En el mundo, hay muchas almas puras y rebosantes de bondad. Pero también hay demasiados engendros sin alma e infectados por el veneno del mal. La negación de esta dolorosa realidad solo puede conducir al autoengaño. Algunas personas creen que el camino más fácil hacia la felicidad es el que se recorre cuando uno se halla imbuido por la ignorancia. Pero fiarlo todo al desconocimiento es como caminar a oscuras, un error que puede tener consecuencias similares a las que se producirían si un piloto de Fórmula 1 decidiese vendarse los ojos para conducir su monoplaza durante un gran premio del circuito internacional. Hay quienes defienden la ceguera voluntaria como una opción válida. Sin embargo, ellos acaban sufriendo las sacudidas de una realidad implacable e inmisericorde como cualquier otro. Humanamente es comprensible la actitud de esa gente que prefiere no mirar porque teme enfrentarse a algo que le aterra. Aunque, siendo adultos, se comportan como esos niños que se arropan hasta la coronilla para tratar de ponerse a salvo frente a monstruos imaginarios y miedos nocturnos. Y esa táctica solo funciona ante amenazas irreales. Por eso, todos convendremos en que ese modo de enfrentarse al día a día, además de no llevar a ninguna parte, es difícilmente sostenible en el tiempo. Porque apretar fuerte los párpados no contribuye a hacer desaparecer lo más atroz de la realidad, y mucho menos a enmendarlo o combatirlo. Aún hoy, después de habitar el planeta durante milenios, seguimos sorprendiéndonos cuando la maldad se manifiesta a través de actos criminales. No resulta extraño comprobar cómo se trata de buscar el porqué de un crimen, porque es lo habitual. Y no es infrecuente, tampoco, la atribución de la autoría de determinados actos salvajes a hipotéticas enfermedades mentales que presuntamente podrían afectar a quien los ejecuta. Pero, en multitud de ocasiones, la explicación a las acciones más execrables y viles solo se puede hallar en la maldad y el sadismo. Esto rompe los esquemas de una inmensa mayoría. Porque los desalmados, habitualmente, disimulan su mala condición y se pasean entre nosotros sin que se perciba la corrosión de sus entrañas. Y nadie sospecha de lo que son capaces, hasta que ya es demasiado tarde. Hasta ese momento, cabe la sorpresa y la incredulidad. Pero, una vez que se prueba el crimen y se constata la ausencia de límites morales de su autor, no es entendible otra cosa que la condena perpetua. Por mucho que los biempensantes de turno se pongan a soltar monsergas sobre la reinserción, hay seres que ya han demostrado que no merecer disfrutar de la libertad. Y regalársela nos condenaría como sociedad.

*Diplomado en Magisterio