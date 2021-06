Me horroriza pensar que alguien pueda concebir matar macabramente a sus hijos por el mero hecho de causarle un mal a su ex pareja. No soy capaz de concebir a nadie que, llevado por los celos, la rabia contenida o la venganza enfermiza, pueda llegar a drogar a dos niñas, meterlas en una bolsa de plástico y tirarlas al fondo del mar con el único propósito de matar a su ex pareja en vida, provocarle un mal insuperable que, por mucho que quiera y desee, nunca más vuelva a ser persona. No es el ‘conmigo o con nadie’ de ese machismo asesino, por otra parte repudiable, es la constatación del patriarcado elevado a su grado más alto.

Desgraciadamente no es un hecho aislado. Cada cierto tiempo nos topamos con un caso de esta naturaleza, lo cual denota que tenemos un problema como sociedad. Primero de concienciación, quizás lo más prioritario, y después de atención expresa a unos hechos que nunca se previenen y, en consecuencia, desgraciadamente ocurren. En una educación machista como la que hemos recibido decenas de hombres y mujeres y que todavía hoy sigue perenne en muchos ámbitos de nuestra sociedad, asociamos este tipo de comportamientos miserables a una determinada patología o enfermedad mental, usamos el argumento de que nadie en su sano juicio haría algo así, y es un error de partida. Como dicen las expertas que trabajan en violencia machista y violencia vicaria, que es como se denominan los casos como el vivido en Tenerife, son actos perfectamente conscientes realizados con el único propósito de provocar un daño irreparable y un dolor insoportable a una mujer.

Hablan de maldad. Sin duda lo es, pero debajo cohabita un machismo puro. Y lo peor de todo es el mensaje de terror que se lanza al resto de mujeres que puedan estar sufriendo malos tratos, un aviso a navegantes de que su caso podría ser peor. ¿Alguien se imagina a una mujer maltratada y con hijos menores denunciando a su pareja si ve en televisión un hecho de esta naturaleza, si comprueba que la sociedad donde vive se horroriza, como no podía ser de otra manera, pero a la vez es incapaz de prevenir que un hombre cebe su rabia matando a sus hijos? Entra en pánico, la paraliza y le impide dar un paso, una victimización o subyugación a su maltratador de por vida.

"Hablan de maldad. Sin duda lo es, pero debajo cohabita un machismo puro escondido y retroalimentado"

En la violencia machista no caben medias tintas, no valen equiparaciones con otros tipos de violencia doméstica ni deben aceptarse debates que pongan en tela de juicio el relato de una mujer porque exista una legislación que las ampare. Si hay denuncias falsas, que se persigan como en otros ámbitos, el civil o el laboral, pero no por ello deben denostarse como en muchas ocasiones ocurre con un poso machista de primerísimo nivel. Cuando una mujer mata a su pareja o a sus hijos, no se ven en redes sociales a decenas de mujeres justificando su comportamiento ni comparándolo con el de los hombres. ¿Por qué cuando es un hombre ocurre lo contrario y se compara con otros casos de mujeres asesinas? De alguna manera están justificando que se trata de un hecho aislado cuando no lo es y, por supuesto, están diciendo que no es un gesto machista cuando en realidad resulta todo lo contrario.

En cuanto a los jueces y la magistratura en general se requiere de un cambio de concepción desde la base, que los tribunales de justicia destierren el sesgo patriarcal que algunas veces destilan sin ninguna perspectiva de género. Y en cuanto a los medios de comunicación, tenemos una responsabilidad social triple: informar y calificar cada caso por su nombre, huir del morbo y el sensacionalismo y trabajar en el campo de la concepción y la concienciación para contribuir a evitar más casos.

Por último, creo que en la enseñanza deberían introducirse algunos cambios, cursos de perspectiva de género como se hacen de seguridad vial por poner un ejemplo, saber desde una edad temprana que lo que se justifica en la calle -o incluso en casa- no es el camino correcto, y que la igualdad plena debe ser signo o identificación de una sociedad que se considera avanzada.