Vacunada la selección española en este país de esperpento ode epopeya, comienza un mes de fútbol y Nadal,que no ganará Roland Garros, desdramatiza su derrota. Una sube la persiana esta mañana, aunque suplicaría– ¡Por Dios hoy no me abras la ventana!- y relee los mensajes que apelan a la testosterona: -¡Valientes, que son ustedes muy valientes!- que solo le faltó a la valentona Calvomirar al soslayo y calarse el chapeo- o -La única estrategia que ha dado resultado es la confrontación- desafiante y palatal y ufana, una tal Miriam Nogueras, que los independentistas siempre suenan a lo mismo, aunque no quiera verlo quien no quiere verlo, que le sacarán un ojo y todavía estará pidiendo diálogo con el ojo en la mano.

Leo y leo y leo lo consabido, para no leer la única noticia que no querría haber leído ni yo, ni ningún español, ni ninguna compatriota. Porque las pifias en los exámenes de Selectividad, el maltrato de su rey a los marroquíes obligándoles a recorrer miles de kilómetros en su vuelta a casa, y todos los titulares que usted conoce hoy, incluida la intención de Junqueras y afines de desgastar al Estado con su trampa diálogo, querido lector, se suceden insignificantes ante la certeza de que Olivia y Anna llevan muertas desde el primer día. Su dulzura, que hemos visto y compartido con la sospecha impotente de que pertenecían irremediablemente al pasado, ha unido a todo el país en una esperanza ciega, que en ningún momento compartió la policía que trabajó solo con la hipótesis de que un tipo, caracterizado como celópata, que para mí como para la mayoría solo fue un puto monstruo más, se llevó a las niñas de su casa para matarlas.

La oportunista ministra de igualdad ha afirmado que ha llegado tarde. Hace siglos que se llega tarde para salvar al débil frente al abuso. Y todas las palabras que escribamos y todas las lágrimas que lloremos y todas las palabrotas que soltemos impotentes en nada consolarán a la madre violentada en lo más amado. Solo podemos acompañar. Y por eso escribo esto. Consciente de lo poco que valen las palabras.

* Profesora