El pasado lunes, Turia pasó por Cáceres. No el río, claro, sino la revista cultural que, desde hace casi cuatro décadas, dirige desde Teruel Raúl Carlos Maícas, quien con 21 años fundó la que algunos han llamado “la Revista de Occidente aragonesa” y algo de eso tiene, en su formato bastante clásico y que, desde esa ciudad y provincia hasta hace poco tan olvidadas, ha estado abierta a los cuatro vientos de la literatura. Publicada cada cuatro meses, con secciones fijas como “Taller”, “Poesía” o “Torre de Babel”, incluye siempre un “Cartapacio” dedicado a un escritor de referencia, que puede ser extranjero (de Onetti a Szymborska, de Walser a Camus) o de España.

Hace unos años, me acerqué al MEIAC de Badajoz para asistir a la presentación del número de Turia dedicado a Luis Landero (y de paso ver a mi hermano, que vive en esa ciudad). En la mesa estaba junto a Maícas, entre otros, Gonzalo Hidalgo Bayal y ya entonces pensé que ese escritor merecía al menos tanto como Landero los honores de un cartapacio turolense. No se lo dije a Maícas, pero sin duda no fui el único que lo pensó, y el número que se presentó este lunes va dedicado al autor de El espíritu áspero, e incluye un amplio muestrario de escritores extremeños: desde narradores como Pilar Galán a Eugenio Fuentes, pasando por mi hermana Susana Martín Gijón, a poetas como Ada Salas, José Antonio Llera, Pureza Canelo, Javier Pérez Walias, Irene Sánchez Carrón, Sandra Benito Fernández o Álex Chico, entre otros.

La presentación en la hermosa Sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco terminó con una interesante mesa redonda en la cual Álvaro Valverde y Luis Landero plantearon preguntas a Hidalgo Bayal, que respondió siempre con modestia y buen humor: a la cuestión de, al cumplir 70 años, qué balance hacía de su trayectoria, contestó lo mismo que cuando le preguntaban sobre sus proyectos: para él son preguntas extrañas, como hechas a otra persona, pues el escritor de verdad no se analiza en esos términos, ya que cuando termina cada libro no sabe cuándo ni qué volverá a escribir y en el caso de Hidalgo Bayal su obra habría sido la misma si nunca hubiera dado el salto a Tusquets y siguiera publicando en los pacenses Libros del Oeste.

Recordé al escucharlo las reflexiones de ese gran escritor olvidado que es Albert Caraco cuando distinguía entre los autores “pequeños” y los “grandes”: mientras los primeros eligen qué escribir en función de modas, cálculos y conveniencias, “a los grandes, la elección se impone”, pues su escritura los domina, no a la inversa, como si los gobernara ese daimón del que hablaba Sócrates, y al que no pueden traicionar, bajo pena de convertirse en plumíferos de la peor y más pequeña especie.

Aunque el acto fuera breve (había que terminar pronto para que la gente corriera a ver el estreno de la selección) fue un hermoso homenaje, tanto al escritor de Higuera de Albalat como a la revista de Teruel. La cultura escrita está cada vez más asediada por los habilidosos de lo digital y lo comercial. A veces se consiguen mayores resultados siendo “resultón” que valioso, y sin embargo hay cosas que tienen un mérito enorme, y que poca gente sabe reconocer: lo es mantener una revista literaria tantos años, con un nivel tan alto y tan pocos medios. Hace unos años, entre la crisis económica y que el gobierno de Aragón, entonces en manos del PP, retiró la pequeña subvención que hacía posible la impresión de la revista, la existencia de Turia corrió peligro. Yo, y más de un amigo que conozco, nos suscribimos para apoyarla, pues además el precio es realmente módico. Turia es, desde luego, una prueba patente de que se puede hacer cultura del mayor nivel desde la provincia sin ser, para nada, provincianos.

*Escritor