Si todavía hoy alguien piensa que vamos a aprender algo de esta pandemia, en general, es un iluso. Lo que está ocurriendo tras la relajación de las medidas coherente con la disminución de los contagios y el volumen de vacunados es una buena prueba de ello y me refiero a la gradual apertura de horarios de la hostelería y sus consecuencias.

Lo que se temían las asociaciones de vecinos de las zonas con más establecimientos está ocurriendo y no se trata de demonizar al sector, porque una gran mayoría cumple con la legalidad, pero lo que hacen unos pocos, los incumplidores, tiene más repercusión.

Como muestra, la treintena de denuncias puestas por la Policía Local de Plasencia durante su feria, coincidiendo con el primer fin de semana de apertura horaria hasta las dos de la madrugada. Tres denuncias a hosteleros por saltarse el horario, otras tres por exceso de ruidos, cinco por vender alcohol a menores y doce por faltas de respeto a los agentes y desórdenes, entre otras.

He visto a un grupo de jóvenes –lo siento por el colectivo, pero eran jóvenes- bebiendo, bailando y cantando a voz en grito y sin mascarillas en un bar placentino y las imágenes de la parte baja de la plaza Mayor de Cáceres. Una imagen vale más que mil palabras.

Lógicamente, ha habido quejas y el alcalde cacereño ha tenido que pedir la colaboración de la hostelería y anunciar un refuerzo policial que quizás debió ordenar antes en previsión de lo que la ampliación horaria pudiera conllevar.

Ahora, la Junta anuncia una hora más para la próxima semana, para quien tenga licencia para ello, ojo, y la asociación Intramuros de Plasencia recuerda que la ley marca un horario para las terrazas, las once de la noche y de emisión de ruidos al exterior.

Porque la recuperación de la normalidad para unos no debería suponer la vuelta de las molestias y, por tanto, de los escritos y quejas de los vecinos ante la imposibilidad de descansar, más aún en verano, en que el calor obliga a mantener las ventanas abiertas por la noche.

Algo ha cambiado, sí. Me consta que los vecinos ya no están dispuestos a volver a las andadas tras la paz disfrutada durante este tiempo de restricciones. Solo piden que se cumpla y se haga cumplir la ley y, si esto no sucede, acudirán a los garantes de esta, los juzgados. Porque la libertad de uno acaba cuando empieza la de otro, recuerdan.

*Periodista