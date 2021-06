Desde que se anunció la supresión de la mascarilla -a cara descubierta por la calle-, en España se vive pendiente del sábado, día decidido por el Gobierno. Pendiente es el adjetivo: vivir pendiente. Y, en concreto, esta acepción: “Preocupado por algo que se espera” (4ª. del Drae), exacta y pertinente. Y es que lo que se espera, es decir, lo va a suceder a partir del sábado, en realidad no se espera ni se sabe. Y es razonable estar preocupado, léase intrigado, inquieto, expectante.

La halitosis, por ejemplo. Dada la halitosis -ajena: la propia nunca es halitosis-, que en muchos casos es lo peor, por encima de cualquier otro olor -vómitos, excrementos, sudores…-, la mascarilla ha sido un inesperado auxilio para las relaciones sociales y la convivencia. Ninguna frivolidad, ojo. La halitosis es una enfermedad, por supuesto, pero también lo es la úlcera de estómago, por oportuno ejemplo, y si la úlcera no siempre puede curarse de manera definitiva -enfermedad crónica como tantas-, sí pueden tratarte y corregirse sus síntomas, principalmente el dolor. ¿Tan resistente habría de ser la halitosis? Y eso, en el caso de la halitosis patológica, porque hay otras que no lo son, sino que el guarro también tiene sus hábitos de guarro, con y sin mascarilla. Uno de los privilegios de Stendhal -como anhelo, no como posesión- era: “El cuerpo y lo que salga de él, sin olor”. No es el privilegio de muchos, no, ni mientras viven ni -como ideal- para cuando mueran y otros deban ocuparse del cuerpo, mucho menos.

La mascarilla ha servido también para ocultar “vergüenzas e inseguridades físicas”, como decía la periodista Luz Sánchez-Mellado la semana pasada en el diario El País: “Dientes regañados, granos reventones, vellos rebeldes, zonas devastadas”, enumeraba. Le faltó añadir la halitosis. Lo más llamativo, sin embargo, y más allá de si por “vergüenzas e inseguridades físicas” o por pura desidia, ha sido lo de los hombres: el hecho de no afeitarse. Está la excusa del para qué, esgrimida durante el confinamiento: para qué afeitarme, si no voy a salir, ni nadie va a verme. Disculpable en el caso de quien vivió el confinamiento solo: dejó de afeitarse o por voluntad o por pereza. Pero si el que lo alegó no vivía solo, qué pasa con su familia o con su pareja, según el razonamiento “si nadie va a verme”. ¿Nadie interesante, nadie que me interese? Un razonamiento que tiene su proposición, claro: ¿para quién voy a cuidarme? Y quien dice afeitarse dice todo lo demás. Son gestos que dicen mucho, indicativos de muchas cosas, sin duda, pero sobre todo cuando se hacen. Aunque es verdad que la indiferencia también puede estar impecablemente afeitada, por supuesto.

Y algo más. Nadie sabe con qué caras va a encontrarse. No por feas, sino por raras. Si cada cara ha sido una creación mental a partir de los ojos, la realidad puede resultar convulsa. Están el estudio Beauty and the mask, de la Universidad de Pensilvania, la opinión gestaltista de Elena Daprá, portavoz del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y el artículo ¿Por qué la gente se ve mejor con mascarillas?, de Bence Nanay, director de la Red Europea de Investigación Sensorial. Pero basta con este diálogo oído a dos universitarias de primer curso: “¿Están buenos en tu clase?”, “Buenísimos, lo malo es cuando se quitan la mascarilla para beber”. No caras feas, sino raras. Quienes han estado este fin de semana en Francia hablan de personajes de la película Shrek, sin saber explicarse por qué.

¿Habría convenido tal vez una desescalada –como tras el confinamiento– para ir desprendiéndose de la mascarilla, en lugar de todos a la vez?

*Funcionario