A los cacereños nos inauguran una ronda nueva y es como si se abrieran las puertas del patio del colegio. Los brasileños tienen ‘sambódromo’. Pues nosotros tenemos Ronda Sureste para hacer deporte y conocer mundo. Sí, nunca en la historia de esta ciudad los ciudadanos se han apropiado de un espacio de esta manera y lo han hecho suyo en cuestión de días. Si circulatoriamente la Ronda Sureste era necesaria, desde el punto de vista humano no te quiero ni contar. En una semana se ha llenado de cacereños practicantes de algún deporte, del 'senderismo ilustrado' con o sin chándal, más DTV que nunca. Sí, la ronda Sureste ya es ‘de toda la vida’ por aclamación popular. Seguramente la relajación de los protocolos anticovid y las ganas del ciudadano por ejercitar piernas tengan mucho que ver en el éxito de la ronda.

Lo cierto es que no hay momento del día en que no se llene de público, como si fuera una romería, ávido por conocer cada nuevo elemento de paisaje urbano. Parece incluso que estamos en una ciudad distinta, que ofrece diferentes perspectivas naturales. No le falta un detalle a la nueva ronda: carril bici, carril para peatones, profusa ornamentación floral, espacios para el descanso, bancos para solazarse… En fin, tengo que reconocer que yo también me he recorrido la ronda Sureste con una camiseta de la Selección Española. Desgraciadamente esa invocación al gol no ha tenido eco, pero he descubierto un nuevo espacio en esta ciudad que parecía condenada a repetirse. Allí, como si se tratara de una playa onubense he levantado la mano con delectación para saludar a los transeúntes conocidos: “¡Hola don Pepito!… ¡Hola don José!”. Eso sí, me he dado cuenta de que mi equipación deportiva necesita renovarse. Mi fondo de armario de camisetas y calzonas se quedaron en la era del seleccionador Camacho. Refrán: El ejercicio hace maestro al novicio.