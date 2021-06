La semana pasada, informativos y periódicos se hicieron eco de la decisión de la marca estadounidense de lencería fina Victoria’s Secret, de llevar a cabo un cambio radical de imagen: sus famosas “ángeles”, corporeizadas en la tierra por algunas de las mujeres más bellas del mundo (desde las brasileñas Gisele Bündchen o Alessandra Ambrosio a la sudafricana Candice Swanepoel y la australiana Miranda Kerr, desde la española Blanca Padilla o la sueca Elsa Hosk a la angoleña María Borges o la china Ming Xi), darán paso a mujeres que simbolicen “el empoderamiento” y el “compromiso social”.

La prensa, de manera casi unánime, se ha cebado en los “cuerpos irreales” y en el “ideal dañino” que representaban esas mujeres y celebrado que su sitio en las pasarelas vaya a ser ocupado por activistas de la comunidad LGTBIQIA+ (¿cuál será la próxima sigla?) como la futbolista Megan Rapinoe, la modelo transgénero Valentina Sampaio o Paloma Elsesser, modelo estadounidense de tallas grandes.

La verdad es que no sé por qué dicen que los cuerpos de las chicas mencionadas, o de viejas glorias como Heidi Klum, Naomi Campbell o Laetitia Casta, son irreales. Son, o eran, tan reales como el tuyo, lectora o lector, o el mío, solo que más escasos, como todo lo que roza la perfección. Habría que plantearse si los ideales son dañinos o beneficiosos: todo depende de cómo se los tome cada cual. Si una chica deja de comer para parecerse a Elsa Pataky, será dañino, como también si un chico deja sus estudios por intentar parecerse a Rafa Nadal o se mata con la moto por imitar a Marc Márquez. Siguiendo esa lógica, Messi debería dejar su sitio en el Barça a cualquier veinteañero con sobrepeso, para que nadie se frustre por no alcanzar su nivel futbolístico.

"Que pregunten a la mayoría de las chicas si preferirían parecerse más a Schiffer o a Angela Merkel"

Se criticaba, asimismo, la “sexualización” del cuerpo de las mujeres en esos desfiles de Victoria’s Secret. ¡Vaya, pero es que hablamos de una marca de lencería sexy y de eso se trata! Claro que los desfiles en calzoncillos de modelos masculinos no molestan en cambio a nadie. En la céntrica calle San Antón, de Cáceres, hay desde hace quince años una gigantesca foto del futbolista sueco Fredrik Ljunberg, marcando paquete con sus gayumbos Calvin Klein. Si fuera una mujer, las feministas ya habrían pedido, y obtenido, la retirada de esa foto, con celo digno de un Savonarola pidiendo la quema de los cuadros de Sandro Boticelli, quien en la Florencia del siglo XV redescubrió el paganismo y la belleza femenina. Y es que hay algo de puritanismo neomedieval en ese moralismo feminista. Cuando después de la Edad Media, el Renacimiento redescubrió la escultura griega, se creía que las proporciones de esos cuerpos eran idealizadas, pues entre las gentes medievales era imposible encontrar cuerpos como los del Doríforo de Policleto, el Discóbolo de Mirón o la Afrodita de Cnido, de Praxíteles.

¿Pasará lo mismo con los antiguos desfiles de Victoria’s Secret, y se verán como época dorada de la belleza femenina? Pues no lo creo, pues todo esto no es sino postureo. Las personas, y en especial las mujeres, nunca han sido tan esclavas como ahora del físico, como se ve en el narcisismo que prolifera en las redes sociales y en cada niña posando para un selfie. Como me hizo ver un amigo, profesor de filosofía, al que comenté el asunto, en eso consiste la ideología, en que genera una falsa conciencia de la realidad, con un marco discursivo que apuntala el núcleo mismo de lo que pretende condenar. Por lo demás, todo ello no deja de ser una campaña publicitaria que busca ampliar el mercado a mujeres que, al no sentirse atractivas, no invierten en lencería fina. En cuanto al famoso “empoderamiento”, que pregunten a la mayoría de las chicas si preferirían parecerse más a Claudia Schiffer o a Angela Merkel.

*Escritor