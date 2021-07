Uno de mis mejores amigos del instituto, Agustín, era de madre holandesa y padre extremeño. En aquella época en la que no había vuelos lowcost y la gran mayoría solo habíamos viajado, si acaso, a Portugal, para él era normal pasar las vacaciones en Holanda con su familia materna, cruzando España, Francia y Bélgica. Él nació ya con una perspectiva europea que otros tardamos en adquirir, y que algunos (qué sé yo, Pablo Casado, por ejemplo) no adquieren nunca por mucho que viajen. Me acordé de su caso leyendo a Cristian Crusat (1983), nacido en Málaga de padre español y madre holandesa, que pasó su juventud en Almería, se doctoró en literatura comparada en Ámsterdam y ha vivido también en países como Francia, Estados Unidos o Marruecos.

El último libro suyo que había leído, Sujeto elíptico (Pre-Textos, 2019), con el que obtuvo el Premio Tigre Juan, era una fascinante indagación en la cultura bereber, a raíz de sus experiencias en Agadir. Otros libros suyos, como Europa Automatiek, o Breve teoría del viaje y el desierto (Premio de Literatura de la Unión Europea) trazaban también un territorio de experiencias que une las dos orillas del Mediterráneo, Europa y el norte de África, al que la mayoría da la espalda.

Al abordar la lectura de La huida biográfica (Nuevas formas de la biografía, nuevas representaciones del artista), también publicado por Pre-Textos, y con el que Crusat ganó el Premio Amado Alonso de Crítica Literaria, no sabía si me encontraría con un autor muy distinto al libérrimo narrador de otras obras suyas. Pero ya en una entrevista reciente en Quimera, decía Crusat que se consideraba, más que cuentista, novelista, o ensayista, “un escritor”, que “más que vivir de la literatura o para la literatura, vive con la literatura”. Ese vivir acompañado de libros se nota en el tratamiento, tan natural, de un tema que bajo otra pluma habría adquirido un aburrido estilo de artículo académico.

El libro de Crusat se articula como un ameno ensayo, que en cuatro capítulos trata de cómo algunos escritores predilectos suyos abordaron la narración de las vidas de artistas. Así, en “Un mundo bajo el signo de Saturno”, analiza cómo el francés Pascal Quignard y el alemán W. G. Sebald dibujaron el desarraigo de artistas en épocas convulsas, que la astrología asociaba con Saturno y la melancolía: el primero con Georges de la Tour, pintor tenebrista del siglo XVII, y el primero con el ficticio artista judío alemán Max Ferber, que como Sebald residiría en Inglaterra.

En “El onírico juicio final del arte”, se abordan las “biografías ficticias” que sobre Francisco de Goya escribieron el francés Pierre Michon, dentro de su trilogía Señores y sirvientes, y el italiano Antonio Tabucchi, quien en sus Sueños de sueños incluye un “Sueño de Francisco de Goya y Lucientes, pintor y visionario”, en cuyo germen está aquel aguafuerte, “El sueño de la razón produce monstruos” que resume en una frase la historia humana de la Ilustración a nuestros días.

Con esos monstruos enlaza el siguiente capítulo, “La leyenda del artista invisible”, que compara los protagonistas del Josep Torres Campalans ideado por Max Aub y el Prohaska de la novela Medusa, de Ricardo Menéndez Salmón, artistas ficticios que huyen, cada uno a su manera, de los horrores del siglo XX.

El capítulo final, “En los márgenes del siglo y del arte” nos sitúa en la encrucijada de “un orden epistémico desarticulado”, desde la vida del abuelo del holandés Stefan Hertmans en Guerra y trementina, pintor traumatizado por su experiencia en la Primera Guerra Mundial, al ficticio mecenas de “El índice”, relato de J. B. Ballard, el escritor británico nacido y criado en Shanghai que supo ver como nadie la oscuridad agazapada tras las luces de neón del capitalismo.

