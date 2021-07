El grupo Los Mismos cantaba allá por los años sesenta eso de «Será maravilloso, viajar hasta Mallorca...» Eso mismo han debido de pensar los cientos de jóvenes que, ajenos a que el coronavirus aún sigue entre nosotros, decidieron irse de vacaciones de fin de curso a Mallorca, porque si no, no lo entiendo.

No entiendo la actitud de unos jóvenes ya adultos, por los que tienen 18 años o más, ni tampoco la connivencia de sus padres, más aún de los de aquellos que aún son menores. A lo mejor pensaban que iban a mantener la distancia social e iban a llevar la mascarilla puesta en todo momento. Seguramente fue eso porque, si no, no lo entiendo.

Como tampoco entiendo que, después de descubrirse el mayor brote de toda la pandemia y que las autoridades sanitarias de la isla decidieran aislar a positivos y contactos, aún habiendo dado estos negativo, llovieran las quejas entre muchos negativos y entre sus padres. No entiendo que, después de todo lo vivido, no tengamos todos un máster en coronavirus y no sepamos que un primer negativo no significa nada.

Pero para los que no lo sabían, ya se encarga el virus de recordárselo, en forma de nuevos positivos que han ido saliendo ahora que el juzgado, en contra de la opinión sanitaria, ha decidido que los negativos pueden volver a sus casas.

Un cúmulo de despropósitos que, entiendo perfectamente que hayan cabreado a los profesores de todos esos alumnos que se han dejado la piel durante el curso para intentar ejercer de escudo frente al virus, tanto por la vida de los estudiantes como por la de sus familiares.

Entiendo la impotencia de esa jefa de estudios cuya carta se ha hecho viral por decir las verdades y ponerles la cara colorada y entiendo el cabreo de los sanitarios que me consta tienen ante este brote y el de cualquier persona con dos dedos de frente que sabe que no es el momento de organizar macroviajes a ningún sitio -si ni siquiera los niños pequeños han podido hacer excursiones este curso- y que no pasa nada por esperar un año más, que habrá más oportunidades.

No hay palabras para describir tanta insensatez. Ojalá aprendan de lo ocurrido, aunque lo dudo.

*Periodista