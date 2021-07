No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. O lo minusvaloramos porque siempre estuvo ahí, y creemos que nunca desaparecerá. Solo reparamos en ello cuando se desencadenan acontecimientos que no podemos manejar ni abordar, que nos agitan y remueven, que nos obligan a detenernos y a pensar. Los ancianos valoran todo mucho más que los jóvenes. Nuestros padres tampoco son ajenos a la realidad de sus progenitores, porque es la que ellos mismos vivieron durante la infancia. Pero las nuevas generaciones suelen pensar que todo estuvo siempre ahí, y que se generó poco menos que de manera espontánea. Porque todo les vino dado, y apenas han tenido que esforzarse para alcanzarlo. Esto, además, se ve acrecentado por efecto de la costumbre. Fíjense en algo tan común como abrir el grifo y que salga agua. Hace un puñado de décadas era una entelequia en nuestro país, y en gran parte del mundo sigue observándose como un lujo inalcanzable. Pero, como nosotros estamos habituados a ver brotar el agua del grifo, ni reparamos en su importancia.

Lo mismo podríamos decir de la electricidad, de tener un inodoro, de poder conservar alimentos durante semanas o meses, de disponer de tecnología que nos permite aliviar el frío y el calor, y de cantidad de cosas más. Algo parecido pasa también con las vacaciones. Quien más y quien menos se ha acostumbrado a disfrutar de unos días de asueto, y a viajar a uno u otro lado. Pero esto no siempre fue así. Muchos de nuestros mayores no conocieron qué era eso de disponer de varias semanas de descanso hasta que se jubilaron. Ellos trabajaban de sol a sol, y apenas libraban algún disanto y poco más. Y si ya hablamos de irse a otro lugar a pasar las vacaciones, pues imagínense… Ni por asomo. Muchos españoles anhelamos la playa y el mar porque el año pasado no pudimos disfrutar de todo ello. Pero no pocos de nuestros mayores se marcharon para siempre sin siquiera haber tenido la oportunidad de caminar sobre la fina arena de las costas o de zambullirse en los océanos. Ahora, que se antoja cercana la posibilidad de volver a la mar, después de un año sin acercarnos a sus inmediaciones, no puedo dejar de pensar en ello, en lo normal que seguimos considerando todo lo extraordinario, y en lo triste que resulta saber que muchos de nuestros antepasados más queridos se fueron para siempre sin haber sentido la brisa marina acariciando sus rostros.

*Diplomado en Magisterio