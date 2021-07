«Camino a la escuela» («Sur le chemin de l'école»; Pascal Plisson, 2013), es un documental francés sobre las enormes dificultades de cuatro niños para escolarizarse: Samuel (India), Carlitos (Argentina), Jackson (Kenia) y Zahira (Marruecos). Cinematográficamente no es brillante, pero resulta conmovedor el extraordinario esfuerzo cotidiano —horas andando, ida y vuelta— y los riesgos que asumen —la misma vida— para hacer algo tan simple como ir a la escuela.

La idea principal que me viene a la cabeza es que tienen todas las razones del mundo para sentirse orgullosos. Dice la RAE del orgullo: «Sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida». Ahí juega un papel fundamental la adversidad: logros, capacidades y méritos nacen de la superación de obstáculos.

¿Y dónde nace la adversidad? Evidentemente, en la pertenencia a clases sociales donde existen limitaciones, carencias y penalidades. No hablamos de adversidad cuando la tormenta de granizo de una tarde de verano te estropea la perfecta tersura del césped del jardín, sino cuando el día uno de cada mes tienes que echar cuentas para imaginar cómo tus hijos podrán comer los otros veintinueve.

Las dos formas de entender la sociedad, que se han venido definiendo como «izquierda» y «derecha», se basan justamente en eso. La primera se supone que trabaja para que no haya clases sociales y la segunda dice que no todo el mundo merece lo mismo. La primera asume que la sociedad debe enjugar la injusticia que la misma sociedad genera, y la segunda defiende que si no llegas más lejos es porque no quieres. Por eso la primera está obligada al uso del Estado para corregir el rumbo social y la segunda confía en que la libertad individual obrará milagros.

Hace algún tiempo que no pasa desapercibido el sorprendente entusiasmo que la celebración del orgullo LGBTI genera en las grandes multinacionales: Banco Santander, Carrefour, Movistar, Coca-Cola o Apple reconvierten su logo en arcoíris. El poder económico nunca estuvo con quienes sufren adversidad ni con quienes luchan por sus derechos. Al contrario.

De hecho, el «día del orgullo» recuerda los disturbios de Stonewall Inn, considerado el inicio de la lucha LGBTI contra la represión sistémica ejercida por instituciones políticas y económicas. Eran tiempos en que los homosexuales podían ser asesinados por serlo, algo que sigue sucediendo en muchos países del mundo, sobre todo en los más pobres. Siempre ha habido grandes diferencias entre sexualidades ricas y pobres. A los ricos se les permite casi todo. A los pobres, casi nada.

Cuando escucho a alguien decir que se siente «orgulloso de ser español» siempre me pregunto por qué. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué logro se esgrime? ¿Qué adversidad se ha superado? Es lógico que los españoles que hayan sido represaliados por serlo sientan orgullo, como es lógico que lo sientan las personas LGBTI que hayan sufrido represión. Pero, ¿el resto?

Yo no me siento orgulloso de mi nacionalidad ni de mi orientación sexual ni de nada que tenga que ver con mi identidad dada, porque no he hecho nada para ello. Sería tan absurdo como sentirme orgulloso de tener los ojos azules.

Cuando el PP convierte en arcoíris su logo no es porque en Stonewall Inn hubiera estado del lado LGBTI, sino porque está encantado de que una mujer lesbiana pobre y una mujer heterosexual pobre hayan abandonado su lucha por dejar de ser pobres, separadas por su identidad sexual.

Se habrán dado cuenta de que con los nacionalismos separatistas (los casos vasco y catalán son muy claros) siempre están las élites: empresarios, Iglesia y círculos cercanos al poder. En este caso opera la identidad territorial, pero el resultado es el mismo: un catalanista pobre y un españolista pobre son separados por los que mandan y, así, queda desactivada su lucha común.

Lo raro no es que poderes económicos y derecha política abanderen la afirmación de la identidad individual, pues va en su naturaleza corroer las bases de la lucha colectiva. Lo asombroso y decepcionante es que la izquierda se sienta tan cómoda con la pérdida del orgullo de clase, que es el que ha propiciado todos los logros hasta aquí alcanzados, también los de aquellos que ahora se envuelven en banderas de otros orgullos.

