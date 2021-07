No es posible saber cuál es el día a día de una persona gay o lesbiana o de cualquier otra orientación distinta a la heterosexual sin estar en su piel las 24 horas. Insultos, miradas, cuchicheos, es algo que, injustamente, solo les pasa a ellas.

Y les pasa, que nadie se engañe. Quizás más en los municipios pequeños que en una gran ciudad, donde hay más lugares donde ser libre, sin temor a qué decir o a que se note porque, por desgracia, al que se le nota ya está catalogado.

Es como si llevara escrito en la frente soy gay o soy lesbiana y eso para algunos debe de ser como una declaración de guerra porque no es necesario más para ser víctima de insultos, burlas o palizas.

«El que va a por ti, va a por ti, siempre busca una excusa, que le has mirado mal, que le has empujado, que le estás grabando sin permiso...», me decía hace unos días un amigo. Y entonces, sobre todo si se trata de un grupo, «ya sabes que te van a dar».

Le ha pasado a Samuel, pero también a muchos antes de él y a pesar de la protesta por su asesinato, les volverá a pasar a otros. Palizas, insultos, burlas.

Entiendo las lágrimas de la concejala de Diversidad del Ayuntamiento de Plasencia, Isa Blanco. No eran solo de pena y dolor, también de impotencia y rabia por tanto odio a otra persona por el simple hecho de ser diferente.

Las diferencias no gustan, sobre todo a la manada. ¿Es el macho que se siente herido el que pega para defender su hombría? Por buscar una explicación a lo que no la tiene, una razón para destrozar la vida a otra persona o quitársela.

La homofobia no ha desaparecido y Samuel ha venido a recordárnoslo. Quizás en unas ciudades se ha avanzado, pero en otras no. Falta empeño para acabar con ella. Faltan padres que eduquen a sus hijos en el respeto, falta educación en los centros educativos. Porque si alguien tiene el maricón en la boca a los cuatro años, a los 14 ya no lo despegas.

Faltan leyes más contundentes para sancionarla, para que los posibles agresores se lo piensen antes de lanzar el puño y faltan penas más severas, para que los asesinos de Samuel no estén en la calle a los tres días fanfarroneando.

Ser heterosexual no marca tu vida, pero si no lo eres, una parcela de libertad estará tocada, puede que oculta y quizás vivirás con miedo a ser Samuel. «No hemos llegado hasta aquí para volver a tener miedo» (Isa Blanco). Amén.

*Periodista