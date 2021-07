Ha sido esta una buena semana para Vox. El lunes, la Audiencia Provincial de Madrid desestimaba el recurso de la Fiscalía contra el cartel que, difundiendo datos falsos, atizaba el odio contra los menores extranjeros no acompañados. El ponente de dicho fallo, qué casualidad, es Eduardo de Urbano, que también permitió que volviera a circular un autobús de la organización ultraderechista Hazte Oír, que cargaba contra la llamada ley trans con un mensaje tan sutil y poco apto para menores como el de «Podemos y su Ley Mordaza LGTBI. ¡Van a por tus hijos! Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen».

Para De Urbano que, otra casualidad, también estaba en el juicio que ha condenado a la exdiputada de Podemos Isa Serra, el cartel que pone de chivo expiatorio a los menores extranjeros, está amparado por la libertad de expresión y además afirma que «con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio». O sea que, para De Urbano, los 269 menas a cargo de la Comunidad de Madrid son un problema, incluso si las cifras del cartel son falsas, y no lo son, por ejemplo, la xenofobia o la politización de la justicia.

Por supuesto, los miembros de Vox quieren atacar, pero con ellos no se puede hacer bromas, pues por muy cachas que estén Abascal y Ortega Smith, tienen la piel muy fina, y no han dudado en señalar con nombres y apellidos al director del grupo RBA por una broma aparecida en El Jueves, donde recordando los cromos de La pandilla basura, que se vendían allá por los ochenta, ha creado los de la Pandilla Voxura, donde satirizan a «Ortega Rambo de Pega», «Espinosa Venenosa», «Rocío Escalofrío», «Tertsch Tercer Reich», «Garriga Dolor de Barriga», «Macarena Gangrena» o «Abascal Hernia Discal». Por su parte, el incombustible Jiménez Losantos ha roto en su programa la revista (lo que por otra parte quiere decir que la compró).

Lo que de verdad les habrá fastidiado, a estos políticos acostumbrados a insultar y para los que «traidores» o «criminales» es lo más suave que dicen a los políticos de izquierda, es que los cromos tienen su gracia, los retratan (en el retrete) bastante bien, y los dejan en lo que son: demagogos ridículos, con ínfulas de dictadorcillos. En realidad, si son tan patriotas como dicen, deberían de apreciar y hasta proteger como bien cultural a la revista que desde 1977 sale los miércoles, pues, publicada en Barcelona, representa como ninguna un humor escatológico y sin tapujos tan español como Chiquito de la Calzada y que a los extranjeros de hecho no hace tanta gracia o no entienden. Recuerdo que cuando vivía en Alemania, me habían hablado de una revista satírica, llamada Titanic. Me bastó hojearla un par de veces para comprobar que, comparados con nosotros, los alemanes no tienen sentido del humor, o lo tienen muy soso. Francia, aunque en otro estilo, sí lo tiene, como lo muestra Charlie Hebdo, de cuya defensa los franceses hicieron una cuestión de Estado.

En realidad, a estos políticos y sus votantes, a los que les parece normal insultar groseramente a Pedro Sánchez por doquiera que va, sea a Ceuta o a Zafra, o zarandear e insultar a una periodista de La Sexta por cubrir su acto en Colón (qué pena ver a Andrés Trapiello, antaño buen escritor, jaleando a esa gente), lo que les gustaría es volver a la época antes de la que se publicaba El Jueves, con censura previa e informativos como el NODO. Los semanarios satíricos sufrieron varios ataques de la extrema derecha durante la Transición. En el atentado con bomba a la redacción de El Papus. Revista satírica y neurasténica, en 1977, murió una persona y 17 fueron heridas.

* Escritor