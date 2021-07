La vida es un constante descubrimiento. Durante nuestros días en la Tierra, los seres humanos vamos haciendo muchas cosas distintas y viviendo muy diferentes vicisitudes. En numerosas ocasiones, la primera vez en que experimentamos algo nuevo nos marca y condiciona. A veces, si la vivencia es positiva y enriquecedora, nos alegra y nos ayuda a crecer. Y, por eso, procuramos repetirla, rememorarla y reproducirla en nuestro pensamiento. En cambio, si la experiencia no resulta grata, puede dañarnos o provocarnos malestar. Y, por ello, intentamos corregirla o mejorarla, o borrarla de nuestra memoria, o evitarla. Una capacidad que puede ayudarnos en la búsqueda de la felicidad es la que nos permite alentar y mantener una cierta disposición para la sorpresa y para redescubrir la ilusión de las primeras veces en aquello que nos provoca buenas sensaciones. Porque la monotonía, la automatización, el dar todo por hecho y olvidar el carácter extraordinario de aquello que un día nos iluminó solo pueden acabar abocándonos a la tristeza, la desesperanza o la depresión. Y es inevitable incurrir en ciertos errores en este sentido, sobre todo en la cotidianidad del día a día. Porque vivimos deprisa, rodeados de preocupaciones y problemas, y porque tampoco es factible -ni recomendable- el éxtasis permanente. Pero deberíamos detenernos más a menudo a calibrar el valor incalculable de lo sencillo, a recrearnos en esa suerte que tenemos de poder volver a repetir aquello que nos gusta, y a reincidir en los actos y experiencias que nos proporcionan placer intelectual, espiritual o sensitivo. Tampoco hemos de engañarnos pensando en que todo lo que hagamos ha de colmarnos de gozo. Porque la responsabilidad nos enseña que, para poder vivir, en ocasiones, también tenemos que transigir, resignarnos y dulcificar ciertas obligaciones sin las que no dispondríamos de la posibilidad de acceder a la parte más gustosa de la vida. La pandemia ha traído enfermedad, muerte, desolación y restricciones en el ámbito de las libertades a nuestras vidas. Pero, entre todo lo malo que ha generado, colateralmente nos ha dado la oportunidad de tener muchas segundas “primeras veces”. Y, para quien sea mínimamente consciente de la fortuna que supone seguir viviendo, tener salud y poder disfrutar de la presencia y el amor de los seres queridos, esto es un grandioso regalo que no puede desperdiciarse, desaprovecharse, ni malbaratarse.

*Diplomada en Magisterio