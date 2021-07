Nada como la condición humana, especialmente cuando ostenta cualquier tipo de mando o poderío, no ya para incurrir en el error, que eso va en nuestra naturaleza, sino para perseverar en él, y de ser posible, para profundizar con lacerante reiteración, por grande que sea el latrocinio, absurdas sus motivaciones y graves los perjuicios que padezcan los afectados.

La implantación de la cita previa, como herramienta para ordenar la posible avalancha de personas que pretendan acceder a un servicio –público o privado– no es nueva, ni la ha traído esta insólita pandemia. Pero lo que sí ha hecho el SARS-CoV-2, siguiendo la estela de tan críptico nombre, ha sido extenderla a la casi totalidad de los sectores y, lo que es peor, su abuso a muchos más de los estrictamente necesarios. Afortunadamente decayeron luego los sucesivos estados de alarma que trajeron abultadas restricciones de derechos, algunas necesarias y otras no tan justificadas, y con ello, las aguas comenzaron a volver a su cauce y fue enervándose la limitación de derechos poco a poco, aunque, en algún caso, todavía siguen por ahí regatos desperdigados sin regresar a su natural cuenca, de la que, quizá, nunca debieron salir. En todo caso, es claro que siempre hubo y habrá ciertos servicios –públicos y privados– que por su naturaleza requerirán, la cita previa, como para acudir al médico, la más común y lógica de todas.

En las actividades o servicios privadosprestados en libre competencia, y tras relajarse el acceso a los lugares donde se ofrezcan, allá cada cual con imponer las trabas que quiera a su negocio, que los clientes decidirán aceptarlas o no. Sin embargo, en los servicios públicos los usuarios ya no gozan de igual libertad puesto que, forzosamente, han de acudir a las Administraciones públicas a ventilar asuntos que afectan a sus legítimos derechos y en ellas, tristemente, se ha universalizado la exigencia de la cita previa en la inmensa mayoría de sus dependencias. Habrá algunos casos, muy pocos la verdad, donde se precise al no poderse atender a muchas personas a la vez, pero por lo general, es gratuita, injustificada, arbitraria y lesiva para el ciudadano. Sin la cita previa no hay manera flanquear la puerta, y si lo consigues, o te ponen mala cara, o te lo reprochan, no sé qué es peor («tenía usted que haber pedido la cita previa»). Sería injusto omitir que muchos ayuntamientos y también ciertas dependencias de la Junta de Extremadura, ya se han despojado de este esperpéntico lastre que viene ser como una pesada bola de hierro ligada al tobillo del administrado que le dificulta o impide muchas veces, el acceso a una Administración–que él mismo paga– para intentar realizar trámites necesarios, obligatorios o imprescindibles para ejercitar sus derechos, y que raramente son de su gusto o capricho.

No se llegan a comprender todos los motivos por los que, en tantos casos, la Administración pública pareciera que trata al ciudadano como el enemigo a evitar, alguien al que dificultar que acceda al gran castillo fortificado (dependencias públicas, aunque vemos que no tan públicas, y desde luego menos públicas de lo que al público se muestra), poniendo almenas, fosos con cocodrilos hambrientos y una puerta de hierro con pinchos, abatible con cadenas a prueba de golpes y fuego, pues así podría ver el diminuto ciudadano fantasioso la dichosa cita previa.

Claro que en la cúspide de los desatinos, y ahora escribo en clave estrictamente legal, está la exigencia de la cita previa, por teléfono, mensajería instantánea o internet, para que le den a uno el día, hora y minuto cuando poder acudir a entregar un escrito o documento en los registros públicos de la Administración. Esta práctica, a mi juicio intolerable incluso en los tiempos más duros de la pandemia –exceptuados solamente los 99 días de reclusión forzosa domiciliaria por el primer estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 en que todos los plazos normativos quedaron suspendidos– sigue viva, incluso más depurada que antes, un año después de que cesasen los efectos de la última de las prórrogas de tal Decreto-ley, que terminaron el día 21 de junio de 2020. Y más de un año después, seguimos igual, lo que carece de sentido y justificación. Es decir, que al día de hoy, todo ciudadano que quiera –o para ser más exactos, que necesite– presentar cualquier clase de escrito, documento, instancia, reclamación, recurso, o lo que fuere, ante la Administración pública, tiene que pedir antes, por una de esas vías (si tiene suerte, y lo logra), que le indiquen qué día, hora y minuto le «conceden» para que pueda personarse en el registro administrativo oportuno y le permitan entregar allí lo que pretenda. ¿Y si sucediera –algo nada raro, dado que en España somos muy de dejarlo todo para el último día– que en la fecha que me citen ya se pasó el plazo para recurrir la multa, pedir la subvención o reclamar mi indemnización, pese a que pedí la cita previa todavía dentro del periodo legal? Pues nos dirán que se siente y que la petición, recurso o reclamación quedará desestimada –legalmente– por presentarse fuera de plazo: así de simple, de injusto y de absurdo. ¿Por qué? ¿Para qué?

"No estaría de más que desapareciera en nuestra Región, por su ilegalidad y por las dificultades que ocasiona a los ciudadanos"

Luego, como le ocurrió días atrás en persona a quien esto hilvana, que acudió a una hora de «máxima audiencia», digamos que sobre la del Angelus, a un registro administrativo general de la Administración en nuestra tierra, a uno de esos grandes, digamos que quizá al «registro de todos los registros», donde logró acceder y contemplar que el sitio dispuesto como registro es una amplia sala, con siete empleados públicos, con sus respectivos metacrilatos protectores transparentes, siete ordenadores, otras tantas impresoras, escáneres y demás aparataje necesario para su oficial tarea de recibir escritos, pero donde no había ni un solo «cliente», ni con cita, ni sin cita. Tampoco gente en la calle haciendo cola, ni uno: «naide». En veinte minutos largos por allí no apareció ni una mosca de entre el millón de almas que «habemos» en esta bendita tierra para ser atendida por alguno de los siete diligentes operarios. ¿Y para esto exigen la sacrosanta «cita previa»? ¿dónde está el apoyo legal que la sostenga? ¿dónde la justificación para ordenar a unas imaginarias hordas a las que atender a la vez? Un malpensado, de los que no hay muchos, podría barruntar que, a estas alturas, imponer y mantener estas trabas de la cita previa para acceder al registro pudiera ser un signo de que la Administración trata al ciudadano como si fuera su mortal enemigo.

Hay muchos más ejemplos, el del SEPE mejor no contar: el teléfono imposible y cuando se logra cita previa (acto heróico propio de Jasón y los argonautas) no es raro –como fue el caso de autos– ver allí a una sola persona, no más, esperando ser allí atendida por alguno de los quince o veinte que allí trabajaban. Estas semanas he podido leer ya varias opiniones en columnas de la prensa regional cuestionando la cita previa. No estaría de más que desapareciera en nuestra Región, por su ilegalidad y por las dificultades que ocasiona a los ciudadanos. Y suprimirla de raíz para acceder a los registros públicos administrativos es una necesidad tan imperiosa como perentoria: cualquiera que se vea perjudicado por esta práctica pondría en un aprieto a la Administración si acudiera a los Tribunales de Justicia: mucho mejor evitarlo. Los ciudadanos no son el enemigo, ni tampoco son los «desaforados gigantes» que veía el loco más lúcido de la literatura universal de todos los tiempos, tan solo son molinos de viento, como los de Campo de Criptana, solo que de aquí, extremeños, de la tierra lusitana.

