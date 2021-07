En esto de la política se suele cometer el error de subestimar al oponente. Pasó en el PP con Zapatero que ganó dos elecciones, ocurrió recientemente en el PSOE con Ayuso que arrasó en Madrid y ahora está pasando de nuevo en el PP con Sánchez. La idea de cambio de ciclo planteada por los populares tras su victoria de Madrid estaba arrinconando a un presidente que, de no reaccionar, iba camino de perder los próximos comicios sin más remedio. Con un gobierno en el que parecía no mandar demasiado a tenor del poder omnímodo protagonizado por Carmen Calvo, José Luis Ábalos e Iván Redondo, el todo poderoso jefe de gabinete del presidente, Sánchez estaba obligado soltar lastre y dejar claro que es él quién marca los derroteros del gobierno y, por extensión, del partido. Y así ha sido: con la operación puesta en marcha ayer -con la máxima discreción y la mayor diligencia-, demuestra que se vale por sí mismo y que los demás que le acompañan, a pesar de las apariencias, son meros instrumentos que tienen el poder que él quiera otorgarles..

Vayamos por partes porque la crisis de gobierno puesta en marcha tiene más trascendencia de la que parece. Sin Pablo Iglesias en el Ejecutivo y con una Yolanda Díaz más integradora, el papel de Sánchez se había reforzado ya, pero a partir de ahora lo hará mucho más tras colocar como vicepresidenta primera a Nadia Calviño, un claro mensaje de responsabilidad económica y presupuestaria con Europa ahora que empieza el reparto de los fondos de recuperación, y una clara apuesta ante su socio de gobierno y los mercados de cuál va a ser su política económica el resto de legislatura.

La salida de Iván Redondo es de gran relevancia tanto por su marcha como por la persona que se elige para sustituirle. Óscar López, en otro momento opositor Susanista, llega ahora para reconciliar a Sánchez con un sector del partido apartado desde aquellas famosas primarias en las que le ganó al aparato de Ferraz. En el PSOE no se veía con buenos ojos que Iván Redondo, un experto en marketing electoral y viejo conocido en Extremadura al haber ostentado el cargo de jefe de gabinete de Monago, marcara la agenda política de un gobierno socialista. En la última cita de la Federal del PSOE de una hace una semana, el veterano dirigente extremeño Francisco Fuentes intervino para señalar que Redondo se podría tirar por un barranco por su jefe como había dicho, pero que nunca se arrojaría a una cuneta por el PSOE. La frase recogía el sentir extendido dentro de la militancia, una cuestión que con Óscar López se salva con creces dado que llegó a ser el número 3 de Rubalcaba y ahora andaba apartado dirigiendo Paradores Nacionales.

El resto del Ejecutivo supone un reparto por comunidades y se tira de tres mujeres alcaldesas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha en una más que evidente imbricación del municipalismo con el Gobierno. Así mismo, se llama a mayores responsabilidades a una recomendada de Emiliano García-Page y una oponente de Javier Lamban. La primera, Isabel Rodríguez, nueva portavoz del Ejecutivo, para ganarse la confianza de quien quizás es el barón autonómico más españolista del PSOE y la segunda, hasta ahora delegada del Gobierno en Aragón, como futura candidata en su comunidad a fin de quitar de en medio a quien no goza de la simpatía de Sánchez.

¿Y por Extremadura? La mirada de Sánchez pasa de largo nuevamente por esta comunidad. Estimo que no es animadversión ni enemistad con Vara pues sus desencuentros se han limado del todo. Quizás sea porque su primera elección fuera el propio Vara y éste hubiera dicho que no. En el anterior gobierno, de hecho, hubo ofrecimiento de cartera y él la rechazó, lo cual esta vez haya servido para no ofrecérselo siquiera. El caso es que desde María Antonia Trujillo no hay un extremeño ministrable y eso, aunque no debiera significar nada en un gobierno que es de toda España, todo el mundo sabe que representa poder territorial y la posibilidad de barrer para casa. Otra vez será, digo.