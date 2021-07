El primer gran mercenario de la asesoría política en España —hasta ahora todos los demás habían mostrado cierta lealtad con alguna línea ideológica— ha comprobado que con Sánchez es difícil ir al barranco detrás de él. Es mucho más probable ir por delante. No es el primero, y a otros muchos les pasará en el Congreso Federal del PSOE en octubre. Iván, como Pablo Iglesias, ha visto que el hoyo que cava Sánchez es demasiado profundo ya, y ha entendido que no le venía mal conservar algún prestigio para poder seguir forrándose con su carrera profesional que, este sí, la tiene.

El negocio redondo de Redondo no es solo suyo. Ahí tienen a Miquel Iceta que, cumplidos los sesenta, está a un paso de poder jubilarse como Ministro de Cultura sin haber pasado de Bachillerato, ni haber hecho otra cosa por la cultura que sus simpáticos y desprejuiciados bailes; desde 1987 lleva viviendo de la política y no tengan la menor duda de que ya no está en su mente hacer otra cosa excepto, quizá, seguir tuiteando haikus. Es lógico, por otro lado, preferir cobrar 5.000€ al mes con el único esfuerzo de intrigar y reverenciar a tus jefes, que labrarte una profesión. Se va del Ministerio de Política Territorial y Función Pública seis meses después de entrar, con el Icetazo como único logro, es decir, el decreto que condena a la Administración española a convertirse en una ETT, y a sus 800.000 interinos y temporales a un despido pronto y barato.

"La salida de Calvo del Gobierno es la salida de lo poquito, poquito, poquito que ha tenido de feminista ese gabinete"

El ejemplo de Iceta se hace carne en un nuevo concepto que Sánchez acaba de certificar: los alcaldes ni-ni (alcaldesas, en este caso). Son aquellos que ni han trabajado prácticamente en nada antes de ser alcaldes, ni harán otra cosa después que no sea vivir de la política. Isabel Rodríguez García, alcaldesa de Puertollano, portavoz del Gobierno además de sustituir al ministro del Icetazo, fue senadora el mismo año en que acabó la carrera, y es perfecto ejemplo de lo que digo. Diana Morant Ripoll, alcaldesa de Gandía, no llegó a trabajar ni un lustro antes de ser concejala de su localidad, y desde entonces ya son diez años los que lleva enganchada al suntuario carro de la política. Raquel Sánchez Jiménez, alcaldesa de Gavá, tuvo algo de tiempo para ejercer su profesión, pero ya lleva en política catorce años, bastante más de lo que ejerció de abogada. Si tienen la santa paciencia de seguir sus trayectorias, comprobarán que ninguna de las tres vuelve a hacer nada que no vaya de escaño en escaño y de sillón oficial en sillón oficial.

El propio Sánchez descartó haberlas elegido por sus méritos, al encajarlas en las cuotas de mujeres y jóvenes, pero tampoco es verdad. En realidad, a Rodríguez García y a Morant Ripoll las eligió por ser castellanomanchega y valenciana respectivamente, e intentar, así, acelerar la marcha de dirigentes no afines como Emiliano García-Page y Ximo Puig, controlando al máximo los procesos de sucesión. Algo parecido ha hecho en Aragón respecto a Lambán, nombrando ministra a Pilar Alegría, que con 44 años también lleva ya la mitad de su vida adulta en política.

La salida de Calvo del Gobierno es la salida de lo poquito, poquito, poquito que ha tenido de feminista ese gabinete. Otro negocio redondo, en este caso para las teorías «queer» que defiende Podemos bajo el engañoso plural «feminismos», y que en realidad consisten en aplicar el ideario ultraliberal a la vida de las mujeres. Una doctrina que acepta la prostitución como un trabajo y los vientres de alquiler como una forma legítima de traer niños al mundo.

Pilar Llop es la única persona con carrera profesional y prestigio en el nuevo gabinete, donde Bolaños y Albares (y Óscar López) no son más PSOE, como algunos analistas describen, sino más Sánchez, algo que desde 2017 no viene a ser exactamente lo mismo.

Las tres únicas inquietudes del presidente con esta remodelación han sido, por este orden, incrementar su poder personal, preparar el Congreso Federal de octubre y orientar al Gobierno hacia el negocio redondo del maná europeo, que Redondo quería gestionar a su manera pero que Sánchez quiere gestionar a la suya. Podrá pensarse que con esta estrategia el presidente pretende salvarse a sí mismo prescindiendo de lo peor del sanchismo, pero lo que nadie podrá pensar es que sea un negocio redondo para el PSOE ni para España.

*Licenciado en CC de la Información