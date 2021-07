Confieso que desde que soy padre me cuesta más digerir las malas noticias que atañen a niños. No quiero decir con esto que sea insensible al padecimiento de los adultos o de los animales, solo digo que cuando se trata de niños lo sufro con mayor intensidad, de una manera física, y que acabo tocado hasta el punto de que hago mío, aunque sea mínimamente, el inmenso dolor de los padres que han de enfrentarse a un drama.

Para ahorrarme estos sufrimientos, intento no leer ciertas noticias sobre niños, sobre todo cuando son maltratados o asesinados. Procuré aislarme de la información sobre el caso del malnacido que asesinó a sus dos hijas en Tenerife para hacerle daño a su expareja, la madre de las pequeñas, pero al final acabé al corriente de la crónica de esas muertes tristemente anunciadas.

Y así las cosas, cuanto más se me revolvían las tripas, más quería saber sobre el triste destino de esas pobres niñas. En cierto modo, soy como esos aficionados a las películas de terror que, aunque ahítos de miedo en sus asientos durante ciertas escenas, no pueden dejar de ver la película.

¿Por qué me inflijo el castigo de ponerme al tanto de noticias tan desagradables? No lo sé; insisto en que debe de ser masoquismo, o quizá por encontrarle alguna explicación filosófica al dolor. (Quiero pensar que no se trata de burdo amarillismo por mi parte).

Me sienta mal, digo, leer ciertas cosas. Y ni siquiera me asiste ese optimismo de quienes salen a la calle en manifestaciones para protestar después de estos asesinatos, consciente como soy de que la condición humana no atiende a razones, y, menos aún, a quejas, y es, por tanto, un problema sin solución.

Ese dolor ajeno, el dolor de otros padres, a muchos nos hace más frágiles, más indefensos. Sentir el dolor ajeno como propio, creo, es el último recurso que tenemos los débiles para, juntos, exorcizar ese rayo que no cesa que es el mal.

*Escritor