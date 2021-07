No suelo ser pesimista, pero al auto-test de covid en las farmacias no le veo el beneficio por ningún lado, al contrario, miedito me da lo que va a suponer. De hecho, no hago más que escuchar advertencias sobre cómo debe usarse, cómo debe interpretarse, qué hacer si sale positivo, si sale negativo...

En este caso, me parece que vuelve a empezarse la casa por el tejado, que llega la información después de que ya está en las farmacias y no antes, como debería haber ocurrido. De hecho, la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura ha anunciado que «a partir de la próxima semana, en el momento de la venta del test, el farmacéutico facilitará al usuario una tarjeta con un número de teléfono y un correo electrónico a través de los cuales debe contactar –solo si el resultado es positivo– con el SES para ser valorado» y confirmar con otra prueba que es positivo. ¿La próxima semana? ¿No debería facilitarse ese número en el momento en que se vende el test?

Así las cosas, leo que ya ha habido en la región una «avalancha» de adquisiciones del test y que las farmacias están agotando las existencias. ¿Por qué? Pues porque se va a utilizar, no lo duden, como salvoconducto no oficial para viajar, participar en celebraciones o similares.

El miedo que me da es que genere una autoconfianza que derive en una relajación de las medidas porque «como me ha dado negativo».

Pero si hasta el consejero ha tenido que advertir y reiterar que un negativo no significa nada, nada. Un negativo hoy puede ser un positivo mañana y eso sucede cuando te lo hace un sanitario, imagen uno mismo en casa.

Primero, dudo que cualquiera de nosotros vayamos a meternos el palito por la nariz hasta casi hacernos llorar o al menos sentir una molestia nada agradable, como cualquiera al que le han hecho la prueba alguna vez ha experimentado. Pero además, Sanidad avisa que, si se tienen síntomas, hay que ir a un espacio de cribado, pero resulta que la prueba solo es efectiva cuando uno tiene una carga vírica alta, es decir, que si es baja, no la va a detectar el test.

Temo también a quienes den positivo y no lo notifiquen a Sanidad porque va a suponer un coladero de contagios escondidos que en algún momento explotarán. En conclusión, si no hay síntomas, lo suyo es seguir las medidas sanitarias y, si los hay, ir a una zona de cribado. ¿Para que sirve entonces el auto-test?

*Periodista