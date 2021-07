Cada vez tengo más claro que la gran mayoría de nuestros políticos usan sus cargos como si los hubieran ganado por méritos personales o en una oposición, olvidando culpable e intencionadamente que están ahí por aquello de las listas cerradas. Lo de las listas cerradas en las elecciones es un melón que ya abriremos otro día, pero que también da para mucho, como los favores debidos y el «me toca» dentro de los partidos.

Lo que les decía es que no me parece normal que los ciudadanos vayamos a remolque de los temas que traen a colación los políticos, cuando tendría que ser al revés: ellos atentos a nuestras necesidades y a resolverlas. ¿Imaginan contratar a un administrador que se dedicase a arreglar sus asuntos personales desde el puesto de trabajo que le damos?

Lo de las «personas non gratas» siempre va por barrios y es una chiquillada que perpetran todos los partidos

Quizás esto se deba en parte a un estado social de infantilizacion analfabeta, que hace que veamos en los políticos a dirigentes y no a servidores. Bueno, y también en el hecho de que la mayoría de nuestros representantes no tiene donde volver al terminar sus mandatos y por eso se agarran al cargo que sea a cambio de lo que sea. Además, para eso existe la máxima de «Perro no come perro»: ningún político se queja de la colocación de un contrario porque sabe que mañana él (o ella) será quien necesite un puesto en el que reposar.

Y también me sorprende cómo se usa la política para dirimir odios personales. Lo de las «personas non gratas» siempre va por barrios y es una chiquillada que perpetran todos los partidos cuando pretenden fastidiar a alguien. Desde mi punto de vista non grato debería ser Otegui en Barcelona, y ya ven cómo se le recibe. No creo que haya peor delito de odio que apoyar a asesinos y no calificar esa muertes como lo que son: asesinatos cobardes cometidos por delincuentes.

Pero qué sabré yo, al fin y al cabo ellos son “políticos preparados” que se sientan a día de hoy en el Congreso que nos representa a todos, apoyando y condicionando con sus votos las acciones de este Gobierno que nos gobierna.