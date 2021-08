Por obra y gracia del posmodernismo, una de las batallas fundamentales de la política contemporánea -quizá la más importante- se produce en el ámbito del lenguaje. Sirve para comprenderlo la obra «Metáforas de la vida cotidiana» (George Lakoff y Mark Johnson, 1980), precedente de la más sencilla, conocida y ya clásica «No pienses en un elefante» (Lakoff, 2004). Estas y otras obras han consolidado la idea de que dominar el discurso es en política más importante que conocer la realidad.

Un ejemplo magnífico de ello es lo que ocurre con el término «radical». El vocablo proviene del latín radicālis (derivado del latín radix, -īcis) que significa «raíz». De hecho, de las diez acepciones que la RAE atribuye a «radical», ocho se relacionan, de una forma o de otra, con «raíz». Entre ellas, las tres primeras. La primera es: «Perteneciente o relativo a la raíz». Sin embargo, en el discurso político el término se emplea despectivamente para despachar a quienes proponen «reformas extremas» (cuarta acepción de la RAE) como sinónimo de «extremoso, tajante, intransigente» (quinta acepción).

Veamos por qué. Alguien radical, en política, siguiendo el significado genuino, es alguien que quiere ir a la raíz de las cosas. Ir a la raíz es lo contrario que quedarse en la superficie. Por tanto, radical es lo contrario que superficial, frívolo o banal. Para que nos entendamos mejor con un ejemplo cotidiano: un médico sería superficial si le contamos que nos duele la cabeza y, sin más, nos receta un analgésico. Sin embargo, el médico es radical si trata de averiguar de dónde proviene ese dolor que, en algunos casos, puede tener una causa mortal. Nadie diría que el buen médico es el primero. ¿Por qué en medicina tiene prestigio ser radical y en política es al contrario?

Ir a la raíz en medicina provoca un buen diagnóstico y, por tanto, un enorme beneficio personal para el paciente. Ir a la raíz en política también produce un buen diagnóstico y, por tanto, un gran beneficio, en este caso colectivo. La diferencia es que en el «tú a tú» con el médico no hay instancias distorsionadoras que manipulen esa evidencia. Sin embargo, no existe el «tú a tú» con el político, puesto que la relación colectiva entre política y ciudadanía está fuertemente mediada, ya no solo por los medios de comunicación de masas, sino también por el poder económico y las condiciones materiales que este genera. En la actualidad, además, medios de comunicación y poder económico son prácticamente sinónimos.

Lo que provoca esto es que mientras el médico tiene la capacidad de mantener su deontología profesional en un cierto grado de pureza (no total: ahí está el poder de las farmacéuticas, por ejemplo), el político, para poder conservar su espacio, debe adaptarse a las exigencias del contexto. Y una exigencia fundamental es no ser radical, es decir, no ir a la raíz de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando se viaja a la raíz de las cosas se descubre la verdad. Y quienes detentan el poder con mayúsculas saben que mantenerlo depende precisamente de que no se conozca la verdad.

Ser radical debería ser una condición sin la cual nadie debería ser aceptado como político, del mismo modo que nadie debería poder ejercer la medicina si se dedica a recetar analgésicos sin indagar sobre las causas del dolor. Sin embargo, es justo al contrario.

No hace falta que les ponga ejemplos, porque basta que atiendan cualquier informativo diario para encontrar decenas. Uno de los más destacados y recientes es la visita de Pedro Sánchez a EEUU, cuya atención ha girado en torno a su apariencia física. Mucho más difícil ha sido enterarse con detalle de con quién y para qué se ha reunido, que será lo que influya directa o indirectamente en nuestras vidas.

Lo más lamentable no es que la clase política no sea radical, puesto que su propia supervivencia como tal depende precisamente de no serlo. Lo peor es que tampoco queda apenas ciudadanía radical: que quiera conocer la verdad, que exija llegar a la raíz de las cosas. No estaría de más recordar que las plantas comienzan a morir por su raíz. Las democracias también. No sea usted frívolo. Sea usted radical. Seamos radicales. Salvemos una democracia enferma.

* Licenciado en Ciencias de la Información