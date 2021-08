Es rara la semana en la que no oigo frases del tipo «habla mal» o «tiene un acento muy cerrado». Son conceptos que se transmiten de generación en generación y sobre los que no se reflexiona demasiado. ¿Pero qué se quiere decir en realidad cuando se utilizan estas expresiones?

La norma del castellano estándar, como la de cualquier otra lengua, no cayó del cielo, sino que es el fruto de un proceso dilatado y complejo que ha conducido a la obtención de una herramienta común, con sus ventajas e inconvenientes. ¿Las ventajas? Que permite la comunicación eficaz de una parte amplia de la población, lo que repercute en una mayor seguridad jurídica y agilidad administrativa, entre otros aspectos. ¿Los inconvenientes? Dos principales: el primero, que rara vez en el forjado de esa herramienta han participado aquellos hablantes más alejados del poder y la cultura (por su clase social o procedencia geográfica); y, el segundo, que durante el desarrollo de dicho estándar se ha tendido a despreciar el resto de variedades, hablas y acentos, e incluso otras lenguas sobre las que este se ha impuesto de forma directa o indirecta.

La enseñanza de la lengua estándar no se ha llevado a cabo, tradicionalmente, en paralelo a la promoción de la variedad o lengua materna. Al revés: se ha tratado de inculcar la idea de que lo estándar es lo correcto y lo demás sobra. Sin olvidarnos, en relación con los acentos, de la habitual confusión entre neutro y estándar; un acento puede considerarse estándar si existe ese pacto social entre cierto grupo de personas, pero, desde luego, neutro no es -la lengua no es un anuncio de detergentes-.

Entonces ¿qué es hablar mal? Considerar que lo es no dominar la variedad estándar resulta injusto, porque se trataría, en cualquier caso, del fallo de un sistema educativo que no ha sabido cómo enseñar esa variedad en todo el territorio. Además, la gente que no ve su lengua o variedad materna valorada quizá no esté de acuerdo en que la lengua estándar sea otra diferente de la suya. Sin respeto ni consenso sobran las exigencias.

Comprendo, por ejemplo, que se afirme que habla mal quien, por voluntad propia, usa un registro inadecuado en determinados contextos, o que se comunica de forma ineficaz quien no logra hacerse entender en su entorno cercano habitual; algo, esto último, poco frecuente que podría deberse, más bien, a problemas en la adquisición del lenguaje.

Al margen de lo anterior, quiero señalar la tan habitual crítica seudolingüística -con cierto regusto nacionalista- respecto a la introducción de anglicismos. En la mayoría de los casos, es verdad, se puede encontrar una traducción adecuada, pero desaprobarlos aduciendo la existencia de equivalentes sería obviar que su incorporación a veces responde a una moda; a su sonoridad; o a que dicha palabra, al no activar ningún otro referente, sirve para individualizar una realidad de un modo más sencillo. Me recuerda esta crítica a Rafael Martí de Viciana, el historiador valenciano del siglo XVI que lamentaba la profusión de arabismos en castellano. No mueren las lenguas precisamente por la inclusión de términos extranjeros.

En definitiva, que en muchos casos la percepción de que alguien habla mal es tan solo una consecuencia de ese prejuicio ancestral contra la diferencia. Y, sin embargo, pese a la burla, la discriminación y el autoodio, seguimos contando con una riqueza lingüística inmensa dentro de las fronteras de nuestro país. Es el momento de sustituir la mofa por el interés; de desechar por caducas expresiones como «acento cerrado»; y, sobre todo, de disfrutar de un rico patrimonio que debemos proteger y divulgar. No dejemos que se vengan abajo esos puentes seculares levantados con palabras.