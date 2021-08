Los mismos bancos a los que rescatamos porque si no, la catástrofe nos arrastraría a todos, esos mismos, cierran sucursales en barrios y pueblos pequeños, condenando a la indefensión a sus habitantes, sobre todo a las personas mayores. Será de primero de economía, claro, pero yo no acabo de enterarme de por qué un estado que salva a los bancos no puede exigirles a cambio ciertas prestaciones, como por ejemplo, esa tan sencilla de mantener abierta una sucursal y no obligar a los clientes a desplazarse a otros pueblos.

Ya sé que está la banca digital y la firma digital, y todo lo digital que se quiera, pero también sé (y esto es de primero de demografía) que vivimos en un país envejecido, que nuestra comunidad también está envejecida, y que lo de la España vaciada y todo eso queda muy bien en libros y en documentales, pero la vida real es otra cosa.

Está hecha de personas mayores que no tienen internet o no saben usarlo no porque no quieran aprender sino porque ya no pueden, porque la memoria o la vista no les dan más de sí. Les daba para ir al banco un ratito a tener sus cuentas al día, y al médico, y poco más. Son pocos, también lo sé, y no son productivos. Apenas consumen y no son habitantes de Barcelona, Madrid o Zaragoza. Pero pagan impuestos, y son ciudadanos de pleno derecho de un país al que se le llena la boca de la España vacía sin hacer nada al respecto.

Claro que no es rentable mantener oficinas abiertas y consultorios médicos, pero una creía que lo del estado de bienestar era para todos, no solo hasta una cierta edad y en ciertas zonas. Me pregunto en qué momento hemos empezado a ser tan imbéciles como para creernos a salvo de la vejez. Permitimos que cierren oficinas, que todo tenga que ser por internet y nos creemos modernos por ello. Y desde los pueblos que abandonamos a su suerte, los que sí saben de la vida nos miran como a seres extraños, entes que ni saben vivir ni viven, y sobre todo, han olvidado que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero antes, envejeceremos. Y ellos, que están mucho más contacto con la naturaleza y la conocen, sabrán apañárselas sin sucursales, pero nosotros no sabemos ni qué hacer con nuestra conciencia ni con los años que se nos vendrán encima y nos convertirán en objetos desechables, partes obsoletas de un sistema que hemos creado a imagen y semejanza de un corazón de metal helado.