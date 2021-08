Las vacunas dan para mucho. Son, sobre todo, un gran tema de conversación. Actualmente, el único. Antes, cuando los vecinos coincidían en el rellano o el ascensor lo educado era hablar del tiempo. Ahora lo correcto es sacar a la palestra la conversación vacunal, que por cierto es un tema que al Gobierno le interesa mucho, porque parece que se apunta un tanto con el ritmo que ha cogido el proceso.

-¿Qué tal la postpunción?, me preguntó hace días un vecino muy cursi. Y es que en cualquier Mercadona si agudizas un poco el oído escuchas hablar de vacunas. Hemos pasado del miedo y la prevención a hablar de ellas como si toda la vida hubieran estado ahí. Que si a mi abuela Agustina no la han llamado y debían haberlo hecho. Que si ya he llamado al centro de salud para dar el teléfono. Que a ver si como no sabe leer los SMS le ha llegado el aviso y no se ha enterado…

A mi señora le han puesto la vacuna de Astrazenca, que es la que más juego da para todo. Entre que le pusieron la del famoso lote sospechoso y que han tardado un montón de meses en llamarla para la segunda dosis, estábamos en un sinvivir. Y luego vino lo de las mezclas: se abrió la posibilidad de que los ciudadanos eligieran si la segunda dosis la recibieran de otra marca. A mí lo de delegar una decisión médica en el españolito de a pie sin conocimientos médicos me dio repelús y me indica cómo está el nivel. Afortunadamente se impuso el sentido común y casi todos los ‘astrazenecados’ repitieron marca inicial.

Después cada uno tiene su teoría personal cuñadil sobre quiénes tienen que ser vacunados antes, que si los que trabajan cara al público, que si los carteros, que si los funcionarios… En fin, yo me vacuné del sarampión en su momento y no pregunté qué marca me habían puesto, pero las cosas han cambiado una barbaridad. Refrán: Haz caso de las vacunas y no de las lunas.