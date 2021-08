Es verano, e igual que el cuerpo no pide comidas copiosas ni cenas grasientas, el cerebro solo desea desconectar o dedicarse a nuevos intereses, menos tediosos y repetitivos. Lecturas que acompañen en la playa o en la piscina, crucigramas, entretenimientos varios que no achicharren las neuronas más de lo que lo están ahora, a cuarenta grados.

Pero el mundo acecha y se dedica a lo que se ha dedicado siempre, a girarajeno a todo y repetir los mismos errores, los mismos remedios que ni atajan ni cortan de raíz la mala hierba. También está la opción de no abrir un periódico, no ver la televisión, no escuchar la radio. Pero el mundo es insistente y no quiere que te olvides del lugar exacto en el que vives ni siquiera durante estos días.

Lo que sucede pasa a muchos kilómetros de tu casa, puedes decirte, pero no por mucho tiempo. Por ejemplo, algunos profesores de la Universidad de Kabul se han despedido de sus alumnas por si acaso, por siellas no pueden volver a las aulas. A lo mejor esas mujeres ya no pueden licenciarse, o a lo mejor ya no salen más de casa si no es para casarse con alguien que no eligen. Pero estamos exagerando, nos repiten nuestras ganas de tranquilidad.

No tiene por qué repetirse la misma historia. Quizá porque no creen en eso, los profesores se despiden, en el aeropuerto reina el caos y empiezan a cubrirse con pintura blanca los anuncios de productos de belleza que representaban caras femeninas. Un poco más cerca, en París, las manifestaciones contra la obligatoriedad de vacunarse se han llenado de pancartas antisemitas.

La relación entre las dos cosas, la vacuna y la religión, se me escapa, pero a los manifestantes les parece una teoría probada. Aquí, en España, los telediarios hablan del calor, de Messi y los incendios. Podríamos fingir que estamos a salvo, que nada nos importa la suerte de los afganos, ni nos preocupa el renacimiento de las teorías conspiratorias que nunca se fueron del todo. Podríamos encender el aire acondicionado, echar más hielos al café, recostar la cabeza y cerrar los ojos. Pero el polvo encuentra resquicios en las casas cerradas, los cristales se llenan de cenizas de fuegos ya pasados, y entre los párpados se quedan prendidas las imágenes del planeta en que vivimos, mucho más cruel y más ignorante cada año, y no entiende de vacaciones ni descansa nunca de la inmundicia.

* Escritora