En esta columna he expresado en numerosas ocasiones mi opinión contra los negacionistas y los conspiracionistas (que vienen a ser la misma cosa, en cuanto a la pandemia se refiere), pero también contra los covinazis, esas personas que combaten su impotencia activando un pánico atroz que, por supuesto, procuran transmitir a quienes tienen cerca.

Este coronavirus, en fin, ha sumido a ciertas personas en turbulencias de desaforada ficción, y a otras muchas las ha catapultado al rincón del miedo, de donde no se mueven un centímetro.

Durante este verano he pisado tres comunidades españolas, tres regiones en las que se vive el día a día con normalidad, y donde solo las mascarillas en interiores (y en exteriores, según la decisión de cada uno) daban pistas de que estábamos sumidos en una situación anómala. Por supuesto que en verano ha habido muertos, ingresos en los hospitales, contagios… pero la circunstancia socio-sanitaria no era ni mucho menos tan mala como algunos han tratado de transmitir. Los inminentes avisos de nuevas olas de contagios que acabarían poniendo al país otra vez contra las cuerdas me han recordado a esos encuentros de avistamientos de ovnis en los que los amantes de lo paranormal ven justo lo que quieren ver.

"La circunstancia socio-sanitaria no era ni mucho menos tan mala como han tratado de transmitir"

Lo cierto es que gracias a las vacunas y al imperfecto conocimiento que tenemos del virus, están disminuyendo los contagios, las hospitalizaciones y la mortalidad. Deberíamos sentirnos ligeramente confiados en que esta crisis acabe más pronto que tarde. El eslogan ‘Quien resiste gana’ se hace ahora más pertinente que nunca. Mientras tanto, seguimos entre dos bandos: el de los que dicen que no pasa nada y el de quienes afirman poco menos que estamos ante el fin del mundo. Se acabará el virus, volveremos a nuestros quehaceres cotidianos, y aun así muchos seguirán inmersos en sus atribulaciones, demostrando que contra el coronavirus vivían mejor.

* Escritor