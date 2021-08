De la arena traigo penas y ecos de poetas muertos.

Los poemas de Luis Chamizo no son azules como los de Alberti o Neruda; tampoco son verdes como los de Machado o Juan Ramón, son del color del hierro y la tormenta.

Soy extremeña como Chamizo, hombrecillos invisibles. Se nos confunde con andaluces. Aún no estamos bien dotados por el desafiante progreso que se resiste «a los hijos d’estas tierras» como diría Chamizo. Mas parece que el futuro nos contempla «al reor del troncón las hojas secas», hojas secas los extremeños, los «güenos», gentes sin un cacho tren alado, sin el «bicho».

Mi madre no me dio al amamantarme poemas, me dio margaritas y las hierbas que traía en su falda; olía a vendimia y a Guareña, cuna del poeta que hacía poesía-denuncia, brutal su verso, tenso como cuerda de arco va directo a la entraña del alma; allí se regodea en las heridas abiertas y aún sangrantes del campesino desatendido. Es un canto a borbotones a la España vacía, la España sin espejos ni quejicas.

Ya Luis Chamizo se anticipaba a esta corriente reivindicativa, la España que abandonamos, la España vaciada; como buen observador supo hacerse eco de tanta magulladura social versionando con desgarrada belleza los rasponazos de tanta injusticia. Es el poeta de la invisibilidad.

Mi infancia primera corrió por las mismas calles del poeta, calles pequeñas a los ojos del mundo, y llevo sobre la piel el vestido de la invisibilidad, sé de que hablo. Calles donde un poeta iba vertiendo sus licores, esquinas donde el poeta derramaba sus impulsos, un chillido tronante.

Todo puede convertirse en nada: nosotros, las casas, los lapiceros que amábamos, los gusanos que coleccionábamos, los besos y los lloros, la impaciencia, el tesón, la belleza, todo. Todo puede convertirse súbitamente en nada o en nadie. Todo desaparece menos el recuerdo o la huella que te dejan los poemas, los cuentos y los miedos.

Supe que había nacido en el lugar adecuado; cerca de donde un poeta había ido dejando sus flores con su agua. Y bien pronto me pregunté si aquel poeta había tenido la buena estrella que guía a otros autores hacia el Olimpo. ¿Vino Chamizo al mundo con la estrella que deslumbró a los grandes? ¿Fue rozado por el agua del manantial que elevó a los altares a otros de su misma talla? Por suerte para los extremeños y andaluces, sí. Chamizo fue estrella en la noche, supo alumbrar caminos desolados, agitar olivos. Chamizo clamaba por nuestra visibilidad al reclamar un tren que no solo fuera de paso por Extremadura: «si n’os podéis pará, meté pal bolso este cacho e libreta, y al pasá por aquí, mirá pal cielo y endispués pa la tierra…»

El poeta, el decisivo poeta, es siempre un revelador; es, esencialmente, vate, profeta. Pero su «vaticinio» es profecía sin tiempo. Iluminador, creador de luz, golpeador de los hombres, poseedor de un sésamo que es, en cierto modo, misteriosamente, palabra de su destino.

El poeta es así un hombre que fuese más que un hombre: porque es además poeta, un espíritu habla por su boca: el de su raza, el de su peculiar tradición.

Con los dos pies hincados en la tierra, una corriente prodigiosa se condensa, se agolpa bajo sus plantas para correr por su cuerpo y alzarse por su lengua. Es entonces la tierra misma, la tierra profunda, la que llamea por ese cuerpo arrebatado. Pero otras veces el poeta ha crecido, ahora hacia lo alto, y con su frente incrustada en un cielo habla con voz estelar, con cósmica resonancia, mientras está sintiendo en su pecho el soplo mismo de los astros. La diminuta hormiga no es distinta de él mismo.

Como él mismo dijo de su padre, al que dedicó su Miajón, estamos ante un hombre que no olvidó su oficio de alfarero «un hombre honrado que trabajó mucho y amó mucho».

* Periodista