Este verano he leído la trilogía de J.D. Barker encabezada por El cuarto mono, un thriller de misterio y horror adictivosobre un peligroso y astuto asesino en serie. Los horrores narrados en estas tres novelas no proceden de la nada. Lo que leemos en librosde este tipo son siempre, en mayor o menor medida, espejo de crímenes cometidos en la vida real.

Los libros de Barker son espeluznantes, pero también hay en ellos altas dosis de disfrute,sin las cuales la lectura se haría insufrible. Es el suyo un horror basado en la realidad, pero no real. Es horror ficticio: el lector asume que está ante el fruto de la fértil imaginación de un autor.

A estas conclusiones llegaba estos días mientras leía las noticias del drama humano en Afganistán. Un drama por partida doble: si por una parte los talibanes han recobrado un país que durante un par de décadas ha tratado con mejor o peor suerte de normalizarse, por otra han sembrado de muerte y caos el aeropuerto de Kabul, impidiendo la salida de quienes deseaban escapar de un baño de sangre más que seguro.

Los libros de Barker, por muy duros que sean, no me han sugestionado tanto como la narración realista, ajena a trucos literarios, del infierno en que los talibanes han convertido de nuevo a su país. Ver a tantas personas sufriendo para tratar de salvar la vida (muchos de ellos, infructuosamente) no tiene nada de apasionante ni de entretenido, algo para lo que la ficción está más dotada. La literatura o el cine pueden causarnos placer con grandes dosis de terror, un placer que no tiene la menor cabida cuando somos conscientes de que esos ciudadanos ensangrentados en Kabul, en plena ola de violencia, no representan un papel artístico, sino que están sufriendo en sus propias carnes la barbarie sin fin de los señores de la guerra.

Afganistán es, desde hace décadas, un horror inalcanzable para cualquier libro de ficción.

*Escritor