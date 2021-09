En el carajal del precio de la luz eléctrica, vaya por delante, no hay un solo culpable. Ya sé que a muchos les gustaría un lugar donde reposar el dedo acusador. O simplemente demonizar a las compañías productoras por aquello de los beneficios, en un país que parece querer acostumbrarse a que las empresas pierdan. No es una cuestión sencilla y, por eso, no busquen respuestas simples. No existen. Las víctimas, en cambio, son bastantes más fáciles de identificar.

Quizás por ahí empiece el baile político. Nadie quiere aparecer como culpable (o sospechoso habitual) frente a los ciudadanos y la opinión publicada. Por ahí vemos aparecer esquizofrénicas respuestas como las de ministros cuestionando el comportamiento de las eléctricas (que trabajan en un marco legal perfectamente legítimo) o de un partido miembro del gobierno alentando a los ciudadanos a manifestarse y exigir acción…al propio gobierno. Simplemente el signo de una incapacidad para dar solución a la exponencial escalada de la factura eléctrica, que va a colocar a muchos ciudadanos y autónomos y pequeñas empresas en una situación tremendamente delicada.

Se puede argumentar, sin temor a fallo, que parte del actual estatus nace del engendro del «déficit tarifario» parido por el gobierno de Aznar. Pero tampoco erraríamos al afirmar que otra parte sustancial del coste facturado viene por un esquema impositivo potenciado por la incompleta apuesta «verde» del gobierno de Zapatero, que no ha pagado réditos en la generación de energía y sí en el coste de producción. Por no hablar del empeño socialista contra la energía nuclear, limpia y barata (y que ni siquiera exigía financiar nuevas infraestructuras, bastaba con repotenciar algunas de las existentes). Sí, no hay un responsable exclusivo, sino el resultado de una «colaboración» en un sinsentido que tiene como consecuencia, por ejemplo, que España continúe teniendo que importar energía, principalmente de la vecina Francia (cuya mayor parte de su producción proviene de las nucleares).

Habrá quien les pueda explicar mejor y con argumentos expertos cómo hemos llegado hasta aquí. Pero hay algo evidente: el único con capacidad de proveer soluciones es el gobierno actual. Que se muestra incapaz de hacer frente a la cuestión. En parte por falta de entendimiento y en parte porque en el tramo donde se podría ejecutar un cambio no hay voluntad.

"Asombra que en este país todavía se pueda blandir el prestigio de la gestión pública como una genuina solución"

El gobierno podría optar por un ajuste en la parte tributaria de la tarifa que pagan los ciudadanos (más del 55% de la factura), incluso como medida temporal o transitoria. Es complicado, justo ahora que se anuncia que el país de la Unión que más esfuerzo fiscal de control tendrá ejecutar en los próximos años es España (poca sorpresa, por otro lado). No existe intención porque elimina un factor de ingresos en las cuentas públicas al que no quieren renunciar. Ese es el flanco en el que podría «intervenir». Sin embargo, la opción parece ir por otras vías.

Ya estamos oyendo el globo sonda, con el valor que eso tiene, de la solución pública. Hablando sin re: la intervención en las eléctricas o la creación de una compañía pública. La indulgencia hacia el poder sanador de «lo público» aún hoy es sorprendente.

Es difícil intentar conocer dónde piensa este gobierno que puede meter mano a las eléctricas (¿Piensan comprar acciones o expropiar? ¿Conocen el valor bursátil de por ejemplo Endesa?) pero imagino que irán en la línea de la publicitada “ley de beneficios caídos del cielo”. Más preocupante fue el anuncio de creación de una utility o empresa pública que absorbiera las concesiones en energía hidroeléctrica.

Lo cierto es que ambas soluciones no tendrían, en el mejor de los casos, más que un impacto menor en el coste a corto plazo. Y a medio y largo, crearía una distorsión en los precios (lógicamente ofertarían más bajo) creando una distorsión en la competencia, destruyendo empresas intermediarias de energía y consumiendo recursos públicos para absorber el déficit.

Asombra que en el país que tuvo que rescatar a una banca que no era más que una sucesión de cajas gestionadas públicamente, todavía se pueda blandir el prestigio de la gestión pública como una genuina solución. ¿No tendrá nada que ver el aún pendiente fondo de reconstrucción?

Siempre que vean la ampliación del aparato público como respuesta a un problema recuerden que la gestión, al final, será política.

*Abogado, experto en finanzas.