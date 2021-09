Apagar la luz sería luminoso, cegador para nuestra salud mental; un verdadero masaje termal justo en la zona en que desembocan los hastíos y el torrente bilioso que provocan las estupideces políticas. Los años cortos, pero a la vez floridos del gobierno de Pedro Sánchez han terminado por instaurar un espectáculo social al mismo nivel de un circo de pueblo para niños en días de feria.

No deberíamos estremecernos al menor cosquilleo de antipatía que nos surja hacia los pedros, los pablos e isabeles de la parodia; tampoco deberíamos sobrecogernos al menor intento de nuestras tripas por repudiarles, sean o no de nuestra simpatía o cercanos a nuestra ideología, puesto que no son más que hombrecillos que acaban por sernos infiel al menor despiste.

Ya en su confesión política más íntima doña Emilia Pardo Bazán lo dejaba escrito en letras de oro: «mi pensamiento fue modificándose un día tras otro, al poder de la reflexión y el estudio». Dicho de otro modo, la rotunda mujer, la Emily gallega, nacida el 16 de septiembre en el vulgo de Marineda, afirmaba sentir igual que antes en cuestión política, pero «entendiendo de otra manera» y todo ello gracias a la determinación por la lectura, la observación minuciosa que doña Emilia perpetraba y el paso del tiempo, que más que debilitarla, a ella le proporcionaba calma, aplomo y sentido práctico. Una vez más, la dama viajera, intelectual omnívora, culta, erudita, feminista, cronista e incansable escritora nos demuestra su excepcional modernidad.

Parece recurrente esta infelicidad de España ya sentenciada por ella, si no es por un racimo de hombres políticos picado, es por una cesta de manzanas podridas. Con seguridad se nos resiste a los españoles el espíritu de la templanza que plumas como la de doña Emilia Pardo Bazán reclamaban, a fin de reconciliar a las dos Españas rivales. Es justo aquí donde ella enciende las luminarias, hace saltar las costuras del corsé que aprieta, que asfixia hasta la muerte; es certera como el rayo que va directo al árbol, lo atraviesa y lo abrasa cuando advierte de «la manía de andar hacia atrás, que no falta en España».

Es, sin más, la frase definitiva, la que nos resume y empobrece. Es el rótulo, la proclama, el anuncio de entrada y salida en cada puesto fronterizo.

Una fábrica de hacer pancartas y marbetes fue doña Emilia, la misma que en sus crónicas periodísticas prefería quedarse «a flor de agua», es decir, tratar lo culminante y divertido, aquello que pueda recrear el sentido a modo de centella o chispazo eléctrico. La misma que puso en evidencia el machismo patrio denunciando la «operación de espumar el puchero, como base de todas las virtudes domésticas».

Una frase que destaco de ella por el impulso que le imprime al triste ritual del desayuno es: «Marchamos, nos precipitamos, volamos hacia estados mejores». Pensamiento poderoso que enciende mis motores cada mañana y que bien podría adjudicarse cualquier gurú de los que nos venden al vacío gramitos de bienestar, autoestima, superación.

Doña Emilia no dejaba escapar nada por pequeño o gigante que fuera. Escribía acerca de la electricidad, el ferrocarril, el automóvil, la velocidad. ¿Velocidad? se preguntaba. ¡Más! ¡Más! ella misma respondía; para concluir que «ese más será mañana la lentitud, la pereza, la tortuga, el caracol» Qué razón tenía la escritora al reconocer que el siglo XIX devoraba los inventos.

Imposible ignorar sus crónicas de viaje por Europa. Viajes que trazaba sintiéndose un corazón ligero y alma de sibarita, acompañada con libros de Alfieri, Leopardi y Musset.

Llueve lluvia pardobaziana cuando atestigua que en días de lluvia hasta los palacios están tristes, no así las huertas «que se esponjan y refrescan (…) es día de certamen de flores». Para remate de belleza nos regala la palabra ‘lacrimatorio’, es el columbario, la urna, dice doña Emilia «que guarda el dolor pagano».

Y el hambre ¡ay! «esa nube interior».

* Periodista