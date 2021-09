A un servidor lo de ‘aparcar’ la futura autovía A-43 le ha sentado como a quien le pisan el dedo gordo de un pie. Primero un dolor intenso y luego un enfado de mil demonios. ¿Cómo que se aparca? ¿Qué me está usted contando? Da la sensación de que aquí en Extremadura, como somos los últimos del pelotón, ni nos inmutamos ante los agravios; que si ya tragamos con el tren tercermundista que tenemos nos conformamos con lo que caiga. Es sabido que se trata de una infraestructura no exenta de polémica y que hay dos posibles trazados por los que pugnan municipios de uno y otro recorrido, pero eso no justifica meter el proyecto en un cajón sine die y hacer un nuevo estudio informativo para el que se va a tardar 30 meses, -ojo 2 años y medio-, y luego poner tres carriles donde sea preciso porque haya muchos coches, demasiadas curvas o algún que otro cambio de rasante.

Haría bien el gobierno regional en preguntar y rendir cuentas ante una inversión vital para Extremadura

Mire usted, en una palabra: inaceptable. Aquí llevamos demasiado tiempo aguantando, años viendo como el resto de territorios se ponen en pie gracias al esfuerzo de todos bien porque tienen muchos habitantes, bien porque gritan y protestan más que el resto, bien porque sus votos valen más que los nuestros. Pero ya está bien, no se puede estirar más la cuerda comparativa porque se rompe, y si no ponemos pie en pared va a llegar un momento en que la España vaciada, esa por la que tanto suspiran nuestros políticos nacionales, se va a quedar sin gente, los pocos que quedan acabarán por marcharse.

Con esta autovía que comunicaría a Extremadura con el levante español llevamos 20 años de espera o más. A ver si alguno se piensa que la reivindicación empezó ayer. Por eso duele más el pisotón, porque vengo avisando de que no me pises desde hace dos décadas para que ahora me digan: mira, majete, vamos a dejarlo y en 30 meses decidiremos qué desdoblamientos hacemos y luego ya en 2024 veremos, que a lo mejor ni hace falta para entonces o todo el mundo se ha olvidado.

En alguna ocasión el resto de España debería sentirse ofendido con lo que le dan a Extremadura

Quizás sea el sino extremeño: el conformismo, el llevar pegado a la frente ‘lo que venga, bienvenido sea’. Porque esa fuerza que se generó en torno al tren, con manifestaciones en Madrid y Cáceres incluidas, parecen haber caído en el olvido. A Cataluña o a Andalucía o al Levante en su conjunto quisiera ver yo con un gobierno diciendo que ‘aparca’ una obra de relevancia para hacer un estudio de 30 meses y luego llevar a término otra cosa (un parche, un remiendo), porque el tráfico no lo precisa o la gente no se pone de acuerdo. Montan un pollo de aúpa y el ministro o el departamento correspondiente tiene que rectificar en un santiamén. Mira el gobierno catalán con el aeropuerto del Prat, se permite el lujo de acordar una inversión de 17.000 millones de euros y luego arrepentirse. Y aquí no pasa nada.

Haría bien el gobierno regional en preguntar y rendir cuentas ante una inversión que supone la salida de Extremadura hacia los puertos de levante. No ya por rebajar el índice de siniestralidad de la carretera actual, que esa es otra cuestión grave que no se solventa, sino por lo que supone de progreso situarse en medio de la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo. Hay cuotas que no deben pasar desapercibidas y se entiende que cada infraestructura debe realizarse según las prioridades de un país, pero digo yo que alguna vez nos tendrá que tocar, en alguna ocasión el resto de España debería sentirse ofendido con lo que le dan a Extremadura. Pero hay que ver que no pasa nunca, nos ha tocado en la tómbola un mal número y después de casi 30 años de autonomía ahí seguimos.

Una veintena de alcaldes de los municipios de la N-430 se reunieron el viernes pasado en Santa Amalia y, sin renunciar a la autovía A-43, pidieron garantías de que la obra de ampliación de carriles en algunos tramos se desarrolle como ha señalado el Ministerio de Fomento. Por ello exigieron que el plazo de 30 meses para hacer el estudio informativo se redujera en parte. En resumidas cuentas, que vinieron a decir aquello de que ‘más vale pájaro en mano que ciento volando’. Alegaron que, al menos, se reduciría la siniestralidad de la carretera hasta que llegue la ansiada autovía. No digo que no se tenga que buscar lo práctico y que eso es más que nada, pero tendremos que darnos cuenta de una cosa y es que si llevamos 20 años esperando por esta autovía, ahora con este parche nos tiramos otros 20 más. ¿Apostamos?