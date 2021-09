En estos tiempos de Brexit, de Procés, o de vuelta a la soberanía de 1839. En estos tiempos en los que es obligatorio posicionarse en un lado, pero sobre todo estar en contra del lado opuesto. En estos tiempos en definitiva en los que separarse para vivir de espaldas unos de otros, que hay quienes quieran comenzar a vivir juntos es sin duda una noticia que celebrar. Don Benito y Villanueva, Villanueva y Don Benito, dos municipios que si todo marcha bien comienzan un camino que los llevará en unos años a dejar paso a una nueva ciudad que sumará fuerzas. O, mejor dicho, las multiplicará.

Esta semana hemos conocido que sus dos alcaldes llevan años trabajando para que esa unión que tantas décadas lleva presente en el imaginario colectivo se materialice. Una buena noticia, sin matices, para todos los ciudadanos de ambos municipios, pero sobre todo para los futuros habitantes de la nueva ciudad. Una apuesta de futuro, una política que por fin mira más al futuro que al presente. Una política que va más allá de una legislatura.

No debemos entrar en el debate de quien gana más con la unión, es absurdo, ambos ganan. Esta no es una operación de suma cero, las ganancias (y el ahorro) van a ser exponenciales para todos los implicados, que no son dos municipios, sino 60.000 ciudadanos. Porque debemos ir abandonando la idea de que los que ganan o pierden son los territorios, son las personas que en ellos habitan. Y con esta operación las ganancias serán de las personas, de las que ahora los habitan y sobre todo de las que vendrán.

Atracción de inversiones, de riqueza, de oportunidades, de personas, de familias, de servicios, de vida, en definitiva. Eso es lo que busca la creación de esta gran área urbana, generar más riqueza mientras se obtiene un ahorro considerable en la prestación de servicios que incluso se verán aumentados y llegarán a más ciudadanos. Y no debemos quedarnos aquí, este hecho debe servir para que otros municipios sigan el camino que hoy toman Don Benito y Villanueva, en ello está parte del futuro de una Extremadura donde la mayoría de sus ayuntamientos son tan pequeños que no son capaces de prestar servicio a sus habitantes. Todo ello a pesar de que cada vez la despoblación es más evidente, quizá fruto también de esa falta de servicios.

Para suplir parte de esa carencia tenemos las diputaciones, pero estas gastan el 80% de su presupuesto en mantenerse a si mismas, y solo el 20% llega a los ciudadanos. Fusiones como esta pueden hacer que más fondos lleguen a los ciudadanos en forma de mejores servicios, y al ser los ayuntamientos la administración más cercana al ciudadano se ganará en transparencia y eficiencia.

Oportunidades, trabajo y servicios. Tres puntos clave para abordar con éxito el problema de la despoblación que ahora está en boca de todos. Tres puntos clave que esta fusión puede aportar a un territorio que en unos años puede convertirse en un polo de desarrollo que tire de todo el sureste de Extremadura y ayudar a que la región alcance los niveles de bienestar de otras comunidades. Pero desgraciadamente hay un punto negro en esta semana también para la región, a veces parece que no somos capaces de librarnos de nuestro destino por mucho que empujemos los extremeños.

El gobierno ha descartado la conversión en autovía de la N-430, una vía tan importante para la zona y la nueva futura ciudad, a cambio ofrece mejorar la carretera existente. No debe servirnos, debemos exigir la autovía, debemos exigir las infraestructuras que merecemos, más ahora que nosotros hemos puesto todo de nuestra parte.

Los ayuntamientos han hecho su parte, los partidos también, la sociedad responderá sin duda en la consulta, el gobierno regional debe también hacer su parte y no callar ante este despropósito que no debe consumarse.

Ganamos nuestra autonomía hace casi 40 años ya, y este es un poder fuerte que ha llegado el momento de hacer valer. Ha llegado el momento de como dice nuestro himno, alzar la voz.

Porque los extremeños somos los únicos autorizados para pedir más que el resto sin poder ser acusados de regionalistas, justo porque somos los que menos tenemos.

Es el momento de cambiar nuestra suerte, estamos haciendo nuestra parte, Don Benito y Villanueva han dado un ejemplo, ahora el gobierno central debe estar a la altura y darnos las infraestructuras que nos corresponden. Y el gobierno regional no puede mantener su silencio cómplice, nuestras voces deben obligarle a alzar la suya.

*Coordinador regional de Ciudadanos Extremadura