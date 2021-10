Eso es lo que tiene la Junta de Extremadura: una doble vara de medir a la hora de valorar las posibles actuaciones que pueden afectar negativamente al medio ambiente. ¿Que un pequeño emprendedor quiere instalar una empresa o un ganadero pretende hacer un cobertizo para su ganado?

Pues la Administración regional cae sobre él con todo su peso, sus restricciones, prohibiciones y sanciones. Pero si el que actúa es una eléctrica, desembalsando nuestros pantanos, como Cíjara, Valdecañas, o Alcántara, generando problemas de abastecimiento de agua a algunas poblaciones de nuestra región y provocando un grave daño medioambiental, como ha ocurrido en Monfragüe, entonces la Junta se pone de perfil y a la legítima indignación de los extremeños dan evasivas como respuesta. Esa es la realidad; el día a día de nuestra comunidad autónoma, que tiene más de un 30% del territorio protegido medioambientalmente y un mínimo desarrollo industrial.

"Se prohíben los usos tradicionales pero se permite el saqueo de agua en pleno verano"

Se prohíben los usos tradicionales, los que se han practicado de siempre, como la caza y la pesca, ligados al territorio rural y a sus gentes, pero se permite el saqueo de agua en pleno verano si quien lo hace es una compañía eléctrica y lo manda el gobierno de Sánchez, a pesar de que los aprovechamientos hidroeléctricos son incompatibles por ley.

Los desembalses no son el único caso: si la red eléctrica tiene que cruzar varios espacios protegidos sin que la Junta exija un itinerario alternativo, pues se hace; mientras que la otra cara de la moneda es que al ganadero del cobertizo o al emprendedor se le limita su actividad. La cuestión aquí no es otra que exigir la igualdad de trato para todos.

La consejera de Transición Ecológica ha dicho en la Asamblea que «Monfragüe no es responsabilidad de la Junta de Extremadura», o sea, que ni le va ni le viene. ¡Menuda insolencia! El parque no es solo un bien de todos, sino que además está en tierra extremeña, así que al menos deberían, como mínimo, exigir responsabilidades y sanciones por esos lodos putrefactos que hay en lugar de agua. Pero no tienen ni la determinación ni la valentía de defender los intereses y derechos de la región frente a cualquiera que los ponga en riesgo.

Ante este hecho tan grave de los desembalses -en plena escalada del precio de la luz- se ha solicitado una comisión de estudio en la Asamblea y así poder determinar las circunstancias y las consecuencias de los mismos. Pero el PSOE, por supuesto, ha votado en contra de que se analice la situación, y aunque el resto de los grupos políticos han votado a favor de esa comisión, no podremos saber el detalle de lo que ha ocurrido, ni los negativos efectos que ha tenido, porque la mayoría absoluta socialista lo ha impedido. ¡Qué buen burladero tiene Sánchez en la Junta para parapetarse de las injusticias que comete con Extremadura!