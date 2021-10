Nivel de alerta 1 atenuado. Hace un año y medio, en marzo del 2020, no teníamos ni idea de lo que significaba eso, comenzábamos un camino por el desierto que no imaginábamos y al que después, con una ola tras otra cual déjà vu, no veíamos final. Pero ahora, esas palabras han sonado a liberación, a libertad, ¿a vida normal? No, a la tan repetida nueva normalidad.

Las ganas de recuperar la bendita rutina precovid se notaron ya cuando se flexibilizó el uso de la mascarilla en exteriores y ocurrió lo que se preveía, que algunos, cuando les dan la mano, se toman el brazo y el condicionante de poder quitarse la mascarilla «cuando se pueda mantener la distancia de seguridad» no lo debieron de escuchar.

Por eso ahora, que se acabaron las exigentes restricciones y aforos en muchos ámbitos, no dudo de que volverá a pasar. Decía el consejero con respecto a las barras de los bares que el poder utilizarlas no significaba vía libre para aglomeraciones. Las habrá. Además, se puede volver a bailar en las discotecas, pero con mascarilla, ¿Tomando algo y bailando con mascarilla? No lo veo.

Pero ya lo ha advertido el presidente de la Junta, ahora todo son recomendaciones y «la responsabilidad individual ocupa el espacio de la responsabilidad colectiva». Ahora llega el momento de demostrar si hemos aprendido o nos lanzamos al vacío ya vacunados.

En unas semanas veremos los resultados. Lo estamos apostando todo a las vacunas y es lógico que, una vez vacunado un alto porcentaje de población, demos pasos para intentar recuperar la vida que teníamos y que ya nunca volverá a ser igual. Pero también soy escéptica sobre esa responsabilidad individual.

Sanidad ya ha hecho lo que tenía que hacer, ahora nos toca a nosotros. Ojalá el covid se convierta en otro virus más, con vacuna, contagiados, que los seguirá habiendo, pero sin sobrecarga hospitalaria y, sobre todo, sin muertes. Ojalá podamos cerrar esta herida colectiva después de un proceso de vacunación en tiempo récord para que además, la atención y la investigación, que debería haber salido reforzada y a la que habría que dotar de más fondos porque va nuestra vida en ello, se centren de nuevo en otros enfermos y enfermedades que siguen ahí.

Porque lo que sí hemos aprendido es a darle a la salud el valor que merece y que, en cualquier momento, la vida que conocemos puede dar un vuelco.

*Periodista