Hacer país de un país que tiene el tejado de vidrio y todo sucio, cubierto por cenizas resulta algunos días infructuoso. El sistema tose con tos de pecho, fatigosa, seca, pero los parques y praderías se llenan de gente feliz manzana en boca. Sin en momentos tales de drama como el de un volcán succionando el paisaje de las familias no consigue frenar la lava política, mejor cambiarnos cuanto antes de país.

Pero ¿a dónde ir que no haya señores de la guerra y señoras fanatizadas? ¿A dónde podríamos dirigirnos que no expulsen magma las calderas del verbo? No quedan paraísos sin sus respectivas víboras. Tampoco deja de oírse el bronco estampido de las manadas corriendo hacia el precipicio nihilista del alcohol y las drogas.

A cada paso que damos se caen de los ciruelos algunos sueños dejando en el aire importantes descargas de penetrante olor a fruta podrida.

Una se imagina los despachos de Moncloa como tupidos bosques de cuyo fondo surgen lobos e inmensas soledades. Le es propio al político que gobierna, pero a la vez tensa la cuerda, no ser más que un pobre hombre-lobo solitario en busca de luna llena, deambula como un hombre que aúlla para espantar de su noche tanta garrapata; porque es ahí, durante la noche de los aguaceros y erupciones, durante la noche de las ventolinas y pandemias cuando las garrapatas se le incrustan bajo la epidermis.

Ese hombre-lobo de la política ha dejado aparcada su promesa de hermosear y fertilizar las ciudades, se ha olvidado de sembrar la paz de la cebada o el amigable trigo para blandir su colmillo contra toda ternura o florescencia.

"Una se imagina los despachos de Moncloa como tupidos bosques de cuyo fondo surgen lobos e inmensas soledades"

La política con su tos de pecho, fatigosa y seca, ha dejado de dar voz a los de abajo para darles una coz de vez en cuando. Ahora se encargan de eso la literatura y el periodismo; son los capataces, los responsables de iluminar las zonas oscuras del paro, el desencanto, la desigualdad y hasta las listas de espera. Mientras la política achica las esperanzas, las recortan y pueden llegar a destruirlas, la narrativa en cambio las ensancha. El mundo de arriba ha perdido el interés por el de abajo.

Es el tiempo de la No-Verdad que sustituye al de la Post-Verdad bajo el signo de la política basura. Da tristeza pararse a escuchar los discursos vacíos de la política oficial, que no hacen más que ahondar y prolongar nuestra angustia y deriva. A España le queda estrecho ese traje para bodas, bautizos y comuniones, se envuelve por bandera con aleación de pereza y decaimiento. Se nos ha puesto un color local parecido al de la leche agria, mientras nos invade una sensación de desbarajuste general.

¿Morirá algún día la política? Morirá, porque está en cuidados paliativos que es la antesala del adiós. Sería en buena hora si con ello dejamos al fin a los literatos surfear esa ola de posibilidades. Ellos, los novelistas, académicos, dramaturgos, guionistas, libretistas, críticos y poetas, nos amamantarían no con elecciones sino con la verdadera sustancia de la tierra, y no sería otra cosa que alma ardiente o azúcar cande, ya saben, esas pequeñas piedritas perladas que endulzan la vista y el paladar al caer en la taza del café, como terrones de Juan Ramón llegando despacito a las praderas del estómago, junto a Platero, donde «crecen sin cuidado los lirios amarillo» y «humos de hogueras tristes se elevan por doquier». También Juan Ramón fue un sólido visionario al advertirnos de que el momento moderno se empequeñece.

Y yo, queriendo ser alumna del poeta de Moguer, lo mismo que un sol incierto intentado anudar las rosas que se mueren sin remedio, me atrevo a decir con dulzura que perdura la fealdad; que la belleza sufre y se oscurece al contacto con el hombre. Les dejo uno de mis versos: La resignación es una flor que prospera/ un resplandor alpino que nos ciega.

* Periodista