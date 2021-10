Siempre admiré la vida y obra de Pablo Picasso (curiosamente nacimos el mismo día, 25 de octubre, aunque él casi un siglo antes) y nunca compartí la opinión de mi mejor amigo del instituto, Use Expósito, para quien el malagueño era “el gran imitador”, siempre subido a la cresta de la última ola artística. Por eso se me quedó marcada la anécdota que me contó Emilio Herrera Soler, hijo del poeta republicano exiliado José Herrera Petere, a quien de niño, Picasso, en una playa de la Costa Azul, le dijo: “Emilito, yo soy más rápido que el Banco de Francia”. Para demostrarlo, en un par de segundos trazó con su bastón un dibujo sobre la arena. “En el tiempo que he hecho este dibujo, el Banco de Francia no puede imprimir el dinero para pagar su precio”.

Picasso ilustró uno de los poemarios de Herrera Petere, del que era amigo, como lo era de muchos exiliados españoles. Esa relación es la que indaga en profundidad el libro de José-Ramón López García, Frente al signo infinito. Pablo Picasso y los poetas del exilio republicano de 1939, recientemente publicado por Visor y que evidencia la relevancia del pintor andaluz para los refugiados antifranquistas. Aunque el libro, fruto de una exhaustiva investigación de quien es el mejor conocedor actual de la poesía del exilio republicano, contiene una plétora de sugerencias imposibles de resumir aquí, dos factores resultan recurrentes: el primero es la reivindicación de la españolidad de Picasso, frente a la Francia que lo acogiera desde joven, y el segundo, cómo la entrada del pintor en el Partido Comunista, poco después de la liberación de París, condicionó su percepción por algunos poetas cercanos al PCE, y que hasta entonces no lo habían tenido precisamente en olor de santidad.

Cinco poetas son los que destaca el profesor López García. En primer lugar, el cordobés Juan Rejano, que vivió en el difícil equilibrio entre su militancia comunista y una concepción intimista de la poesía, basada en la soledad y el “duende” lorquiano, a veces “escasamente marxista” , y que encontró en Picasso un ejemplo de cómo la libertad del creador y el compromiso no tienen por qué excluirse; casos parecidos fueron los del gallego Lorenzo Varela y el sevillano Antonio Aparicio: el primero, en su Homenaje a Picasso y el segundo en Domador de la aurora (Homenaje a Pablo Picasso), llegaron, en diálogo con los lienzos picassianos, a algunas de sus mayores cotas líricas. Por su parte, el madrileño Arturo Serrano Plaja, sobre cuya obra versó la tesis doctoral de López García, vio en Picasso primero la culminación del cubismo anticipado por el Monasterio de El Escorial y, después, inspiración para su poesía más libérrima, tan notable como poco conocida, de Galope de la suerte. También el zamorano León Felipe, sobre todo en su poemario Rocinante, interpela a Picasso, y en especial su Guernica, como reivindicación tan española como universal.

Precisamente a ese cuadro, el Guernica, se le dedica un capítulo aparte, especialmente brillante. Reconocido mundialmente, desde muy pronto como “obra maestra absoluta” y que fue una “interpelación constante” a los escritores del exilio republicano, con interpretaciones de gran calado simbólico por Juan Larrea o Eugenio F. Granell, su llegada (que no retorno, pues nunca había pisado suelo español) quiso presentarse como la de un simbólico “último exiliado”, ante el malestar de los más reivindicativos, como José Bergamín, y al precio de la “renuncia a los valores políticos” que aparece incluso en autores como Jorge Semprún. Y sin embargo, es por los ojos del exilio por los que el Guernica, ahora tan cerca de nosotros, nos sigue interrogando en un misterio inacabable de luces y sombras, de vitalidad incesante frente a las violencias políticas.

*Escritor y profesor