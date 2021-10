Cuando un problema no se afronta desde el principio corre serio riesgo de enquistarse o, lo que es peor, explotarle a uno en las narices. Esto es lo que ha pasado en Alburquerque, un municipio que vive una situación tan insólita como preocupante y donde, aparte de haber culpables por acción, los hay también por inacción. Porque una administración concreta -o varias si se trata de instancias superiores- pueden mirar para otro lado en un momento determinado, disculpar a un alcalde o alcaldesa que sea ‘de los nuestros’ porque se salte un procedimiento con el argumentario colectivo de que en todos lados cuecen habas, pero cuando se raya el escándalo hay que actuar y cuando éste se hace tan evidente que causa un trastorno sin precedentes a la ciudadanía habrá que hacerlo con contundencia y de forma ejemplarizante, dejando claro que en democracia no se ampara la ineficacia y mucho menos la desvergüenza.

Si uno no ha seguido los pasos de esta historia estará alucinando al ver una realidad que cuesta explicar. Simplemente porque no existe parangón en España. Piensen que no están en Extremadura y que se enteran de que en otra comunidad autónoma hay una localidad de cinco mil y pico habitantes donde seis de los nueve concejales que sustentan el gobierno han dimitido; 200 trabajadores municipales llevan 10 meses sin cobrar y el poco dinero que llega a las arcas públicas automáticamente queda embargado por sentencias judiciales. Que a ello se une el desmantelamiento de la policía local; el cierre cautelar de la residencia de mayores por graves deficiencias de mantenimiento; el mal estado de las calles, las pistas deportivas y los parques; el cierre del centro especial de la infancia, la piscina municipal o su mayor reclamo turístico: el Castillo de Luna, que no ha podido volver a visitarse tras el confinamiento de 2020.

La consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, compareció a petición propia en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves para informar sobre «la eventual solicitud del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura al Consejo de Ministros para la disolución de los órganos de gobierno del municipio de Alburquerque», que en la práctica suponía la intervención del consistorio por parte del Ministerio de Hacienda. Una medida drástica, «el último paso», según había señalado el propio Ejecutivo autonómico anteriormente.

La expectación generada movilizó hasta un grupo de alburquerqueños, concentrados a las puertas de la Asamblea. Por fin se iba a dar un paso importante en la solución de un consistorio donde gobierna una alcaldesa, Marisa Murillo, expulsada de su propio partido y asesorada por su antecesor, Ángel Vadillo, quien no pudo presentarse a las elecciones por estar inhabilitado. Pero no, fue un jarro de agua fría para los vecinos. La Junta de Extremadura agotará todas las vías posibles antes de solicitar al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de Alburquerque, dijo la consejera. Se trata de una medida «tan extraordinaria» que aún no se plantea, a la espera de que el control presupuestario y financiero que ya ejerce el Ministerio de Hacienda sobre las cuentas locales dé algún resultado. «La legislación es garantista al máximo con la autonomía municipal y nos impide actuar con la celeridad que a uno le gustaría cuando se encuentra con gestores cuyo único método es la obstrucción», llegó a reconocer Pilar Blanco-Morales.

No se entiende, la gente corriente no lo entendemos. Si existen leyes que protegen la autonomía municipal también las tiene que haber para quitar a un gobierno local inoperante y, encima, «obstruccionista», el cual no tiene el respaldo de sus propios concejales y, a las pruebas me remito, es incapaz de gestionar una ciudad. Pero hay una cosa peor: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quién ha permitido esta bola de nieve? ¿Qué barreras se han saltado sin que nadie haya velado o impedido nada? Háganselo mirar porque alguna medida de control debe haber o ponerse en marcha antes de permitir que un alcalde o alcaldesa haga de su capa un sayo y, encima, no se le pueda ni tocar.