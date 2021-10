Este fin de semana he tenido reunión familiar en el campo. Es un encuentro anual de primos hermanos llegados de todas partes de España (y alguno del extranjero) en el que durante un par de días dejamos de ser padres, madres, ingenieros, militares o profesores para ser simplemente eso, primos. Nos ponemos al día de nuestras vidas, nos reímos mucho, nos acordamos de los que ya no están y comprobamos que las mismas raíces dan frutos muy distintos pero con un mismo sabor final.

La excusa de encontrarnos una vez al año nos hace no perder el contacto real, por más que las redes sociales nos permitan estar enterados de cómo nos va. Lo de mirar a los ojos y poder sonreír cara a cara.

Se habla de todo, sin restricciones, y una se da cuenta de que, al final, las preocupaciones de todos son más o menos las mismas: sacar adelante a la familia, tener algo de tiempo libre, la responsabilidad de unos hijos que crecen y se encuentran una vida cada vez más complicada...

El covid impidió que nos juntásemos el año pasado, así que en esta ocasión lo hemos cogido con el doble de ganas y de anécdotas que compartir. Y qué quieren que les diga, es un lujo sentirse parte de un grupo que es, esencialmente, de buenas personas. Con principios, palabra y con sentido del deber. Y no es por hacerles la pelota, que bastante caña les doy para que recojan y ayuden a cocinar esos días; es porque me ayuda a reafirmarme en la idea de que la educación es algo que se adquiere en casa y que viene de antes, de los que fueron antes que nosotros y que quizás ni su memoria por lejana ya guardemos, pero que nos dejaron el mejor legado, ése que se transmite por generaciones con el ejemplo, sin libros, que no es posible dar clases teóricas de montar en bici, de bordar o de ser buena persona.

Así que mi consejo esta semana, no pedido como siempre pero que doy igualmente, es que se rodeen de gente buena, que les haga la vida más fácil, que tenga sus mismas inquietudes y con la que puedan ser ustedes mismos. Que el día a día ya se encarga de hacernos convivir con seres grises y mediocres por obligación. Y el tiempo vuela. Se lo digo yo, que hace nada era la que veía a sus padres irse a reuniones con sus primos.

*Periodista