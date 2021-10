No se me cae de la imaginación. Y es que hay noticias que se te agarran a las tripas ya desde el momento en que sólo has leído el titular y sabes que por más que intentes ignorarlas, te van a perseguir hasta en sueños. «La cita con el oncólogo que llegó tras una denuncia compartida más de 6.400 veces en redes sociales», ha sido la última. Lo peor es que ésta, a priori, parece una de las buenas. Ya saben, uno de esos conflictos que se resuelven gracias a el 'todos a una' que tan poco se estila en la sociedad actual, y que te hacen volver a creer en el ser humano. Pero empiezas a rascar y es para salir corriendo.

La historia saltaba a la luz el lunes pasado. Una chica emeritense, María del Carmen García García, denunció el sábado anterior en Facebook que a su madre, enferma de cáncer pulmonar, le habían cancelado el segundo ciclo de quimioterapia en el hospital de Mérida. La publicación, que se hizo viral en pocas horas, sirvió para que se solucionase el problema y le dieran una nueva cita para el miércoles. La Consejería de Sanidad, que tan diligentemente había actuado para solventar la situación, tras conocerse públicamente los hechos, explicaba a los medios que la demora en el tratamiento a la paciente había surgido debido a la baja de uno de los cinco oncólogos que el centro sanitario tiene en plantilla, y añadieron que para subsanarlo, a partir de ese día se incorporaba un especialista de refuerzo procedente del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Un 'final feliz' que contó incluso con la intervención del consejero del ramo, que no dudó en ponerse en contacto con la familia afectada para garantizarles una pronta resolución. Todo maravilloso...si no fuera por todo lo que implica. Porque seamos claros: el hecho de que los ciudadanos tengan que recurrir a la denuncia pública y que solo así, cuando el sistema se siente expuesto y contra las cuerdas, reaccione ante el qué dirán, es ya de por sí indicativo de que algo no va bien. Pero es que además se trata de una maniobra que no está al alcance de todos, porque no todos los enfermos y sus familias tienen acceso o conocimiento de nuevas tecnologías para utilizar esta vía. Y los números, tozudos como son, dicen que hay muchos en la situación de la madre de Mari Carmen, que desgraciadamente no van a poder ser protagonistas por un día de la buena noticia de la jornada.

La Organización Europea del Cáncer denunciaba este agosto que solo en el primer año de pandemia en el viejo continente, los médicos dejaron de ver a 1,5 millones de pacientes, por lo que los retrasos en los tratamientos oncológicos llegaron a afectar a uno de cada dos pacientes y aseguraron que, en la actualidad, afecta a uno de cada cinco. Esta misma fuente dio a conocer que se han dejado de hacer 100 millones de pruebas de detección precoz durante la crisis sanitaria, por lo que los casos que llegan a las consultas lo hacen con la enfermedad mucho más avanzada y por ello con menos probabilidades de supervivencia. Y estimó que alrededor de un millón de casos han podido quedar sin diagnosticar.

Y lo más triste es que no hace falta que nos lo cuente ninguna fuente oficial. Todos conocemos algún caso, más o menos cercano de algún enfermo de cáncer que ha sufrido las consecuencias de la saturación del sistema sanitario causada por la covid 19. Tragedias, como la muerte de la joven periodista Olatz Vázquez, de solo 27 años, que contó en primera persona cómo la pandemia había afectado al diagnóstico de otras patologías, como en su caso, que llegó dos meses tarde.

Nadie duda que es estupendo que el derecho al pataleo haya encontrado una nueva vía de expresión en las redes sociales, pero hasta que sea universal y para todos, quizás haya que pensar que el vaso sigue medio vacío. Y aunque haya que celebrar y aplaudir con creces cada triunfo de 'David contra Goliat', no está de más que le tiremos de las orejas cuando toca, a un sistema de sanidad público que debe aspirar a ser infalible para todos los ciudadanos. Porque esa eficiencia a la hora de solventar los problemas de quienes le dejan con 'el culo al aire', implica que cuando quieren, pueden. Y el resto del tiempo miran hacia otro lado.

*Periodista