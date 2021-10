La convención del Partido Popular ha sido rara. Para empezar, nada del tradicional muestrario de dirigentes, o al menos no con la comodidad y la obviedad de siempre, sino que debe de haber sido la primera vez que la jerarquía del partido, en lugar de esperar a la militancia, ha ido a ella, Santiago de Compostela, Valladolid, Sevilla, Cartagena, Valencia, Madrid. Como en campaña electoral.

Tampoco ha habido protagonistas. Todo el protagonismo de la convención ha sido de Díaz Ayuso. Hasta que apareció. De no haber aparecido, de no haber hecho caso a su ventrílocuo Miguel Ángel Rodríguez (o MAR, acróstico devenido en alias, apodo, algo), Díaz Ayuso habría sido siempre la-que-nunca-estuvo-en-la-convención, para satisfacción de los militantes que esperaban que no acudiera. Pero apareció. Y la penitencia por haberse ausentado fue la que fue: “Pablo, mi sitio es Madrid”.

Respecto a los invitados, Sarkozy sirvió para establecer paralelismos entre corrupciones. Inevitables. Fáciles. Pero es que solo García Egea, cuya lealtad política es la del que grita “¡Viva quien vence!”, pudo invitarle o pudo impedir que le invitaran, según. Nadie mejor que él sabía que a Sarkozy, el día después de que Casado le señalase y dijera «lo que queremos es tomar buenos ejemplos», iban a ponerle el brazalete electrónico de condenado por financiación ilegal, su tercera o cuarta condena desde que en 2014 fue acusado de corrupción. Si García Egea no lo invitó, tampoco lo impidió.

En cuanto al nobelado o nobelizado Vargas Llosa, afirmó que «lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien», poniendo el ejemplo de algunos países de su América Latina, pero pensando en España y en los votantes de derechas. Lo que quiso decir es que hay libertad para votar a Vox, pero que votar bien es votar al Partido Popular. Pero incluso es probable que se dirigieraa la propia militanciapopular, ante la posibilidad de que a Casado le saliera competenciadentro del partido: votar bien sería votar a Casado. N da raro.

Por último, ¿cuál es el propósito de una convención itinerante diseñada como una campaña electoral sin fines electorales? ¿El liderazgo? Es verdad que Pedro Sánchez llegó a secretario general haciendo campaña puerta a puerta y durmiendo en casa de los militantes. ¿Habría inspirado a Casado para repartir la convención entre las principales ciudades de las regiones donde gobierna, en un peculiar puerta a puerta? Todo es posible, pero la diferencia es que Sánchez aspiraba a dirigir el partido y Casado lo preside. Lo preside y no teme que puedan disputárselo. La prueba es que no ha necesitado dormir en casa de los barones.

*Funcionario