En las últimas dos semanas, un ejército de aguerridos cólicos nefríticos me han puesto contra las cuerdas. He estado este tiempo entre la cama y el hospital, recibiendo toneladas de medicación que me permitieran ponerme en pie, aunque solo fuera para recuperar fuerzas antes de volver a doblar el espinazo.

"La enfermedad es totalitaria y es un partido que se sabe cuándo empieza para o cuándo termina"

Han sido –y son– días de absoluta impotencia: la enfermedad es un partido que se sabe cuándo empieza pero no cuándo termina. Y lo malo de estar enfermo, sin ganas de nada excepto de morir, es que las tareas de eso que llamamos «vida» –en mi caso, leer, escribir, cuidar de mis hijos, pasear al perro, ver alguna serie televisiva y el obligado partido de fútbol del Real Madrid– pasan a un segundo lugar, o directamente son desechadas. La enfermedad es totalitaria: nos hace pensar en ella día y noche, como si de una musa del Romanticismo se tratara.

En estas casi dos semanas, mientras esperaba durante horas en la sala de espera del hospital o recibía el enésimo tratamiento por la vena, no solo mi cuerpo se ha resquebrajado, sino también mi espíritu. Entre náuseas, con agotamiento físico, no he logrado superar la pulsión de pensar en lo efímero que es el ser humano, en cuál es el sentido de la vida, en la trascendencia del dolor, en la arbitrariedad de la salud (que viene y va a su libre albedrío). Basta que una piedra, por muy pequeña que sea, se aloje en tu riñón para que toda tuya delicada armonía se venga abajo y se activen las dudas filosóficas de difícil respuesta.

El dolor se irá –espero–, pero siempre queda, como una sombra de mal agüero, esa inexpugnable sensación de que vivir es morir día a día, y que nuestro lugar en este mundo es ocupar una triste silla en una sala abarrotada de hospital a la espera de recibir una dosis (de analgésico, de optimismo, de falsas ilusiones) que nos permita seguir luchando con cierta dignidad hasta el último suspiro.