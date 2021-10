Si la ministra Yolanda Díaz es la mejor valorada (esas cosas que se hacen: el programa más visto, el artículo más leído...), es normal que el partido de Pablo Iglesias, o sea, Pablo Iglesias, apueste por ella, o la bendiga, que son los verbos empleados por el periodismo para el caso, apostar, bendecir, seguro que malévolamente.

La ministra Díaz ha tenido, en muy poco tiempo, dos actuaciones políticas importantes, las dos tras dejar Iglesias el Gobierno (cuidado con la falacia post hoc, aunque tampoco parece mera coincidencia): la subida del salario mínimo y la negociación de los presupuestos. Pero también una reivindicación personal: el prólogo a la reedición del Manifiesto comunista. Es decir, demasiado para la parte minoritaria de Unidas Podemos, sobre todo porque Unidas Podemos es la parte minoritaria del Gobierno. Demasiado para Iglesias.

"Si Podemos hizo desaparecer Izquierda Unida, Yolanda Díaz hará desaparecer Unidas Podemos"

Yolanda Díaz está en el Gobierno gracias a Unidas Podemos, tras la desaparición de Izquierda Unida, pero no ejerce en nombre de Unidas Podemos sino de Izquierda Unida. El prólogo del Manifiesto comunista no es un ejercicio académico, sino una declaración de intenciones. Incluso de malas intenciones. De momento, le sirve para declarar que sigue siendo comunista, no populista. Pero lo importante es ese proyecto político con el que pretende competir con los socialistas, siquiera por arrebatarles la autoridad de ser el único partido de izquierdas.

Cuesta creer que en ese proyecto quepa Iglesias, aunque Iglesias ya se incluya, sea pidiendo que se apueste por ella o, directamente, bendiciendo su decisión, ante la evidencia de que el populismo... Si el partido Podemos hizo desaparecer a Izquierda Unida, Yolanda Díaz hará desaparecer a Unidas Podemos, o sea, Podemos, o sea, Iglesias.

Aún falta para 2023, pero será en esas elecciones cuando Yolanda Díaz dispute el liderazgo de la izquierda a los socialistas. Y se comprende que Iglesias quiera ser parte. Si es verdad que dice apostar por Yolanda Díaz, hay que creérselo, porque Iglesias ha apostado siempre sobre seguro, demasiado. Pero si es verdad que le ha dado también su bendición, lo que hay que pensar entonces es que Iglesias sigue creyendo que aún está al mando, puesto que le da su aprobación, autorizándola.

O sea que utilizar esos dos verbos, apostar y bendecir, solo pueden ser una maldad del periodismo, precisamente ahora que Íñigo Errejón clama contra las casas de apuestas y el papa Francisco contra «la vergogna, la mia vergogna».