El cuerpo desmadejado de Azarías, como el de un niño despreocupado de cualquier cosa que no sea jugar, corre por el campo riendo y gritando, manteniendo un diálogo secreto con su primera «milana»; el eminente trabajo interpretativo de Paco Rabal y la precisión de la puesta en escena de Mario Camus nos muestran la fusión del hombre con la naturaleza, recordándonos el «buen salvaje» de Rousseau. Cuando el pasado 18 de septiembre falleció el cineasta santanderino resultó inevitable pensar de inmediato en «Los santos inocentes» (1984), y no solo porque quizá sea su mejor película (con permiso de «Sombras en una batalla», 1993) sino, sobre todo, porque es una de las que mejor definen las relaciones de poder, siendo fundamentales para ello las interpretaciones de Rabal y de Alfredo Landa como Paco ‘El Bajo’.

A los españoles se nos olvida demasiado a menudo, pero Rabal y Landa lograron, «ex aequo», el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes, uno de los principales reconocimientos del mundo. Solo dos intérpretes españoles lo habían logrado antes, a título individual: José Luis Gómez por «Pascual Duarte» (Ricardo Franco, 1976) (otro gran relato de la «España negra») y Fernando Rey por «Elisa, vida mía» (Carlos Saura, 1977). Después de ellos solo lo conseguirían «ex aequo» (algo muy poco habitual) Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo y Chus Lampreave por «Volver» (Pedro Almodóvar, 2006).

En efecto, Azarías y Paco ‘El Bajo’ resultan inseparables en la ficción de Camus para comprender su significado profundo como elementos definitorios de las relaciones de clase, tema principal de la película. Bajo esa óptica es posible que no haya momento más terrible en la historia del cine que aquel en que Paco, sin que nadie se lo pida, se transmuta en perro de caza y husmea el suelo buscando una pieza que ha perdido el criado de otro señorito.

Lo que impresiona de esa escena, más allá de la perfecta comunicación no verbal de Landa, que logra animalizarse hasta el escalofrío del espectador, es, precisamente, que nadie se lo exija. A pesar de la interminable lista de desprecios, humillaciones y maltratos a los que su familia es sometida durante todo el filme, justo en ese instante asume el papel por inercia. Por eso en esa escena nace lo que yo denomino, políticamente, el «síndrome de Paco ‘El Bajo’»: dícese de la asunción de una inferioridad moral o social por debajo incluso de la que el poder establecido exige.

Que el filme transcurra en Extremadura y que una de sus primeras escenas represente la estación ferroviaria de Zafra pone demasiado fácil ejemplificar el síndrome. Los trenes extremeños actuales se parecen más a los de «Los santos inocentes» que a los que hoy unen Barcelona, Madrid, Sevilla o Zaragoza. El mensaje institucional es que el sistema autonómico ha producido una convergencia económica entre regiones, algo que los datos desmienten contundentemente. Extremadura sigue siendo la región más pobre de España, y aunque existen todos los mecanismos políticos para terminar con eso, el pueblo extremeño parece aceptarlo con sumisión. Es el «síndrome de Paco, ‘El Bajo’» y no es privativo de Extremadura.

No hubiera sido posible elegir un rostro que expresase mejor ese sometimiento que el de Landa, cuando responde a las humillaciones de su amo: «Lo que usted mande, Don Pedro, pa’ eso estamos». Landa no solo domina la gestualidad de la obediencia, sino que parece haber interiorizado profundamente el lema del señorito Iván: «Unos abajo y otros arriba, es ley de vida ¿no?». Hasta que no se erradique el «síndrome de Paco ‘El Bajo’» ese pensamiento no será cosa solo de «señoritos», sino de una mayoría social inservible para el cambio.

Por eso la fusión de su personaje con el de Azarías hacen de la pareja no solo un dúo merecedor de la Palma de Oro en Cannes, sino un concepto político difícil de encontrar en el cine sobre las relaciones de poder. Cuando Azarías ahorca al señorito Iván tras matar este a su segunda «milana bonita» (Don Pedro dejó morir a la primera), abandona el «síndrome de Paco ‘El Bajo’», se rebela y mata al amo. Una lección de cine y una lección política que los que abusan del poder deberían repasar de vez en cuando.

* Licenciado en Ciencias de la Información.