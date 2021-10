La verdad es que no importa cuánto lo repitamos, los sesgos se han apoderado de nuestras vidas. No parece importarle a nadie ya la pasada de moda conciencia crítica, mantener un sano escepticismo con lo que leemos o escuchamos. Luce poco más que como una pérdida de energía, así que nos entregamos a todo aquello que confirma lo que de antemano pensamos. Si reafirma mi creencia, compro. Hasta Twitter se ha visto forzado a anteponer un admonitorio «¿quieres leer antes de retuitear?» al botoncito de marras. Imaginen las estadísticas de retuiteo disparado e indiscriminado detrás de esa cándida medida.

Con el terreno abonado a los sesgos, los clichés, claro, campan a sus anchas. Parece también casi gratuito tener que repetir a estas alturas que «correlación no implica causalidad». Pero no, no crean que sobra. De hecho, la mayoría de las leyes que nos caen encima nacen de este tipo de aproximación a los problemas que tratan de responder.

Por ejemplo, un caso conocido entre los economistas, en los años de caída de la economía griega aumentaba exponencialmente el número de usuarios de Facebook. ¿Era, entonces, la red de Zuckerberg la causante de la crisis helena? Más divertido es el que relaciona en Estados Unidos el aumento de compra de la margarina con el número de divorcios. En terreno patrio, tenemos la ratio que determina que si el Madrid gana la Champions es con el Partido Popular en el poder (ya saben en Génova…). Lo cierto es que son efectos que conviven o se producen al mismo tiempo, que incluso pueden estar relacionados. Pero evidentemente uno no causa el otro.

Por tentador que sea generar una relación directa, lo que demuestra es pereza o, en el mejor de los casos, una mirada incidental en el análisis. Esta semana, el Nobel de Economía ha galardonado a los economistas Card, Angrist y Imbens. Toda la izquierda se ha lanzado a celebrar (como propio) este galardón, ya que en uno de los más famosos papers desarrollan una tesis que desvincula la subida del salario mínimo con la subida del paro. Así que han abrazado la idea de que el salario mínimo es positivo para la economía. ¡Lo demuestra el Nobel!

Primero, habría que subrayar que la concesión del premio viene motivada por el tipo de experimentación en «escenarios naturales» (resumiendo: en la vida real) aplicado. No porque se probara que la subida del SMI no tiene efecto en la creación de empleo. Ya sabemos que tal nivel de matiz escapa de los altavoces mediáticos.

Incluso, como hipótesis y aceptando la premisa, para que no quedarse en la superficie habría que examinar qué y cómo vieron esta causalidad los premiados. El más famoso de sus experimentos se centra en el mercado laboral de Miami y valoraba el impacto que la población de exiliados cubanos había tenido localmente tras llegar de la isla. Los tres nuevos Nobel concluyeron que no sólo no agravó la tasa de paro sino que incluso se produjo una subida en el pago por hora a los trabajadores.

¿Permite el experimento de Miami decir que un incremento en el salario mínimo no impacta sobre el empleo? Sí… siempre que se den las mismas condiciones del mercado laboral (despido libre, bajas cotizaciones sociales). Ahí está la cuestión.

A menudo olvidamos que el diseño de las leyes debe responder a la resolución de situaciones o coyunturas (sí, las normas pueden tener un tiempo limitado de vida) sociales y económicas. No representan solo una oportunidad para cumplir con el impulso ideológico que te lleva al puesto. No hay «traición» en desechar una iniciativa si sabemos que sus efectos no son adecuados. Y eso nace de no asumir postulados o inferir correlaciones a conveniencia.

En España, un incremento del salario del trabajador lleva aparejado un aumento cuando menos similar de los costes de contratación (y de despido, que es una parte viva del contrato y es clave en la productividad). En España, el tipo de economía más afectada por estas subidas no son las grandes empresas, sino las pymes y agricultura y ganadería. Grupos o sectores con una movilidad muy reducida y un mercado rígido.

Así que no. No es que las empresas se hundan por pagar 50 euros más a sus dos, tres o cien empleados. O que la empresa deba «quebrar» en una suerte de naturalismo selectivo de izquierdas que se parece sospechosamente al mercado, pero intervenido. Esas conclusiones, si acaso, son sólo una amalgama de clichés.

*Abogado, experto en finanzas