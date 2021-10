Esta semana se amontonan los agravios. Por un lado, se presentan los Presupuestos del Estado para 2022 y -¡oh, sorpresa!- la inversión en Extremadura baja en casi 10 millones de euros respecto al año pasado. No es extraño, claro está, porque lo nuestro ya se sabe: en Extremadura estamos a lo que quiera darnos Sánchez, sin discusión por parte de Vara. Debemos tener el «barón» domado, porque el resto de las comunidades presididas por otros barones socialistas, Lambán, Puig y Page, aumentan sus fondos en estos presupuestos. La Junta, para tapar este atropello, ha presentado con rapidez los presupuestos de Extremadura con no sé cuantos cientos de millones de euros más que en 2021; pero, ¿qué más da lo que pongan sobre el papel si luego no lo ejecutan?

"Nosotros seguimos sin la autovía Cáceres-Badajoz, ni la de Santa Amalia a Ciudad Real, sin AVE"

También hemos conocido que una ministra de España, la de Transportes, está contenta. Lo está, y mucho; y demuestra su alegría en las redes sociales celebrando que en esos presupuestos del Estado para 2022 se contemplan 3.000 millones de euros para Cataluña, es decir, «la dotación más grande para una comunidad autónoma». Así lo dice, presumiendo de ello, como si en lugar de ser una ministra de España fuera la presidenta catalana.

Mientras que allí se dejan querer, ya saben que nosotros seguimos sin la autovía Cáceres-Badajoz, ni la de Santa Amalia a Ciudad Real, ni la de Zafra-Huelva y sin AVE, al que por cierto se le recorta un 19%. El gobierno central tampoco va a poner un euro en el proyecto de regadío de Tierra de Barros, y la fábrica de baterías se la lleva fuera de nuestra región, a pesar de que el litio sea extremeño; así podríamos seguir durante un buen rato porque no podemos dejar de repetir estos agravios hasta la saciedad ya que, visto lo visto, no hay quien eleve nuestra voz, la de los extremeños, a Sánchez.

En estas estábamos cuando Feijóo, ante la negociación bilateral de Sánchez con Cataluña y para evitar ser perjudicados por un sistema de financiación que se pacte en la mesa catalana, ha presentado un frente común de ocho comunidades autónomas, presididas por dirigentes de tres partidos políticos distintos, cuyo objetivo no es otro que defender sus territorios. En la noticia figuraba Extremadura entre ellas, pero cuando todo parecía indicar que al menos por una vez, Vara iba a dar la batalla, él mismo nos ha devuelto a la realidad en las redes sociales: que no cuenten con él para atacar al gobierno; que él es más de diálogo que de frentes. Y así nos va, sufriendo las consecuencias de tanto «diálogo», que en realidad no es tal, sino un monólogo de Sánchez al que asiente sin reproche.

A cambio de su silencio, de su servilismo, Sánchez le ha dado un puesto en la ejecutiva nacional del PSOE. No como reconocimiento, sino como premio. Un premio a la obediencia sin fin de Vara.