Menos mal que octubre.

Menos mal que el relente y la ropita caliente.

Menos mal que un prado para dejar allí los pensamientos-castaña.

Menos mal que un viaje para el alma cansada.

Un viaje que rebobine y desarme al batallón de soldados que siempre llevamos apuntándonos hacia el centro.

Cualquier día de octubre es un regalo por las variaciones de la luz y las infinitas posibilidades de migrar que nos brinda. Tengan fijo en el pensamiento un momento cualquiera de lo que llevamos de mes; pónganlo a remojar entre las flores del jardín de sus ideas para que se impregne de la vida que allí brinca y moja; sujétenlo si es necesario con una cuerda floja, suave, que le permita tan solo un sutil aleteo. ¿Ya?

Miren ahora ese momento desde todos sus ángulos y en especial desde las alturas. Saquen el cuadro del alcance y las manazas de la mente manipuladora y simplemente observen como si se tratara de un cuadro pintado por John Constable, el inventor de paisajes. Beban sus palabras pintadas.

Contemplen el flujo suave de las hojas de los árboles, el ir y venir de las nubes, el aéreo sonido de los pájaros o el hilo tejido en el viento por los murmullos lejanos. ¿Ya?

Bien, pues ahora realicen un viaje profundo hacia el interior de ese momento. Verán cómo flotan en un lienzo sembrado de calma y olmos. Verán que, al mirar un horizonte con su manto de aire, no encontrarán absolutamente nada feo ahí.

Para llegar a este punto hay que ser capaz de captar la naturaleza de cada día con inmediatez y espontaneidad, plasmando sobre la mente los mínimos detalles, los matices y los reflejos más escondidos e imperceptibles. No dejen que la mente les organice el picnic pues lo hará con intención de buscar alguna recompensa y le llevará por caminos embarrados.

“No vemos hasta que lo entendemos plenamente” dijo Constable. No importa el grosor que tenga el momento que han traído a su memoria, ni las características, ni su energía; no importa que el momento elegido sea un pinchazo atroz, en ese caso, tan solo hay que dejarlo enfriar en la neverita que usamos para atemperar el dolor; importa solamente la luz del momento y la perspectiva.

"Después de todo lo que la gente ha pasado, ver el cielo y sentir el calor del sol es de las mejores experiencias trascendentales"

En el trayecto, se habrán dado cuenta de las variaciones lumínicas del momento elegido ¿verdad? habrán observado a la vez que, por ser como somos, de natural pesimistas y machacones, mientras visualizaban el instante elegido han aplicado pintura espesa con la espátula, han cargado mucho el pincel con marrones y negros, con las oscuridades del color ¿verdad?

De manera que se han dado cuenta de algo: que no sólo queremos manipular los objetos, sensaciones o emociones de lo recordado, sino que además queremos maniobrar, engañar y manejar la luz. ¡LA LUZ!

Busquen un momento de este reciente octubre y no intenten atornillarlo, no busquen significados o laberintos, no le pidan respuestas a un prado o a una cascada, no investiguen los adentros de una flor. Sencillamente inspiren y silencien la fábrica de chocolate que es el mundo.

El único código para vivir mejor que se me ocurre es la contemplación. Y una llega a esta idea después de haber probado otros caminos; después de buscar y buscar en largas noches y preguntarle al dios de la madrugada.

Después de todo lo que la gente ha pasado, ver el cielo y sentir el calor del sol es de las mejores experiencias trascendentales. La mayoría llora. Y no hace falta mucho más para reconstruir los pedazos rotos. Es ir con la mente amiga -no con la manipuladora, atención- a un lugar tranquilo donde estar cómodos, descalzos, dejando hacer al viento.

Es dejar tendida en la hierba la ropa, escuchar al que sabe más, inhalar cada jardín pues a cada planta se le atribuye una especie de alma. Tan fácil como suavizar nuestra forma de ver las cosas.

*Periodista