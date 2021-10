Uno de los desafíos más importantes a los que han de enfrentarse los padres de nuestro tiempo es el del cribado de la información y los contenidos que consumen sus hijos.

Es innegable que todo un mundo de posibilidades está al alcance de la mano de cualquier persona con acceso a un dispositivo conectado a internet. Y los niños y adolescentes no son una excepción. Desde bien pequeños comienzan a familiarizarse con distintos tipos de dispositivos conectados a la red. Y lo hacen, habitualmente, sin que nadie les guíe y sin apenas límites ni restricciones. De ahí los graves problemas conductuales y de salud mental y física que están empezando a manifestar muchos chavales.

En este sentido, cabe realizar una advertencia acerca de la ola que ha comenzado a encresparse, porque podría convertirse en un tsunami si el problema no se ataja tempranamente. Y podemos tener muy claro que, si llegamos a ese punto, todo será infinitamente más complicado.

Por eso, esta es una cuestión que no admite ya más aplazamientos ni dilaciones. En este espacio de opinión, he abogado en no pocas ocasiones por la implementación de programas específicos o trasversales a través de los que se forme a niños, adolescentes y jóvenes en competencias digitales, y no solo de manera instrumental sino despertando una conciencia crítica que les permita discernir y seleccionar.

Si estos planes se llevasen a cabo, los chavales tendrían al menos algunas herramientas para exprimir lo mejor de la web y para no caer presos en espacios virtuales que fomentan las adicciones y distorsionan la imagen del mundo real. Pero hoy voy más allá, porque creo, sinceramente, que ha llegado el momento en que ha de filtrarse el contenido de la red y las plataformas en función de la edad del usuario. La ansiedad, las depresiones, las adicciones, los trastornos alimentarios y del sueño, la miopía y la degeneración macular prematura son solo un puñado de las enfermedades y trastornos en que puede desembocar un mal uso de los dispositivos conectados a la red.

Son problemas que están aflorando a raíz de la ausencia de filtros y límites. Porque los padres pueden ejercer su papel utilizando códigos, limitando el tiempo de uso o bloqueando el acceso a determinadas páginas en la red doméstica. Pero ya no vale solo con eso. Hace falta algo más. Es un asunto de primer orden, y como tal hemos de abordarlo desde todos los estratos de la sociedad. De lo contrario, los futuros distópicos que pintan algunas series televisivas serán solo una broma en comparación con la realidad que nos tocará vivir.