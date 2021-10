Se me ha muerto Marco. A destiempo. A deshora. A lomos de una extraña levedad. Dejó de estar... Se perdió como se pierde, delicado y mínimo, en la memoria, un aroma. «Ingrávido y gentil, como pompas de jabón…» Y dejó de estar… Y dicen que se ha muerto. Yo solo sé que se me ha muerto. A mí. Se me ha muerto a mí. Solo a mí, que me he muerto con él.

Unos días antes de fallecer me pidió que llevara el féretro y no supe qué contestar. Nos miramos. Él parecía en calma sobre un mar en calma. Yo parecía bobo. Me vi más bobo que nunca. Bobo de baba. No supe qué contestar y contesté. A lo bobo, por supuesto. La vida, en la frontera de la muerte, me pidió los papeles y sin papeles me encontró. Y me apretó. Y me sigue apretando. Y le sigo viendo, en calma… en calma, envuelto en dolor, a la deriva de vivir…

Vivo con la muerte al acecho. Siento su aliento frío en ellos. Vivir es sobrevivir. Sobrevivirles. Sobrevivir hasta la más absoluta soledad. La soledad absoluta es el premio absoluto. No sé si merece la pena… sobrevivir, sobrevivirles cuando ya nadie recuerde la letra de mi canción. Unas horas antes murió Pepe. Él, que era buena gente, me alegraba el barrio y las mañanas. Jorge, Antonio y él en el taller. Y una bandera blanquinegra. Y la Soledad. Colgando las dos de la misma pared. Pepe honró a las dos en el asidero de vivir. Marco, también. En su vida peregrina y también en el extremo, caliente y frío a la vez, de la agonía. Se llama agonía y son siete los puñales que hienden el corazón de María, Nuestra Señora de la Soledad Coronada… una tras otra, de infinitas soledades coronada.

Tanatorio Puente Real. Sala Uno. Don José Pizarro. Allí estaba Jorge. Tan negro como siempre, más triste que nunca. Y de Pepe los despojos, más blancos y más negros que nunca. Y mientras, a lomos de una extraña levedad, la misma extraña levedad, hasta mí, el llanto de la Soledad. Y pensé que esta vez no sería Pepe quien le hiciera guardia a la Virgen, sino que era Ella, siete puñales siete, la que le hacía guardia a él, a él, que no pasó de ser, en carne mortal, un hombre bueno.

Tanatorio Puente Real. Sala Uno. Don Marco Antonio Sánchez Becerra. Solo un par de horas después. A cama caliente, como en un submarino averiado en el fondo del mar. Como cuando nos falta el aire. Como cuando una maldición se cumple. Destinados. Burlados. Crucificados. Solo Cristo en sus manos yertas.

Allí los dos. A tan solo unas horas el uno del otro. Ellos, que se conocieron en las gradas y en las gradas hicieron amistad. Ellos que no renunciaron a la pasión terrenal y minúscula de cantar los goles del 1905. Ellos, que los cantaron a mi lado, en el instante irrepetible y breve de vivir, ya, para siempre callados. En silencio. Los dos en la misma jornada trágica. Los dos ya para siempre idos. Y no sé cómo recordarlos: si en la grada -Marco a mi derecha, Pepe detrás- o allí, los dos, en la Sala Uno del Tanatorio Puente Real. A lo bobo… a lo bobo voy pensando que me voy quedando solo de tanto sobrevivir y que solo rima con bobo, hoy más que ayer.

Al levantar el féretro, de repente, me sentí invadido por esa extraña levedad que llaman felicidad. Y la carne me pareció ligera. Y en el gesto de levantarlo se me fue la pena y se me vino a la cabeza la Soledad en su trono, siete puñales siete… ¡Al cielo con Marco! Y dejó de estar para poder ser…

